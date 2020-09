L’autunno dello streaming parte con la ricca offerta di serie tv su Netflix a ottobre, un susseguirsi di titoli al debutto e alcuni attesissimi ritorni. Dal 1° ottobre è disponibile la serie brasiliana Buongiorno, Veronica, un drama incentrato sulle vicende di Veronica Torres, segretaria di polizia di San Paolo la cui routine quotidiana si vede stravolta dal suicidio di una giovane donna.

Debutta il 1° ottobre anche Oktoberfest: Birra e sangue, miniserie tedesca ambientata a Monaco agli inizi del XX secolo, e in cui l’ambizioso birraio Curt Prank ricorre a tattiche brutali pur di costruire un tendone e dominare il redditizio Oktoberfest. Dal 1°ottobre, infine, è disponibile su Netflix la quarta stagione di Una Strega Imbranata, la sitcom per bambini incentrata sulle avventure di Mildred Hubble e la giovane strega Maud.

Tra le serie tv su Netflix a ottobre anche Emily in Paris, dramedy con Lily Collins nei panni di Emily, una ventenne americana che si trasferisce a Parigi per iniziare a lavorare nel marketing. L’adattamento alla nuova vita si rivela però più difficile del previsto, viste le sfide culturali che si ritrova ad affrontare tanto sul lavoro quanto nella vita personale, fra nuovi amori e amicizie. Nel cast della serie, su Netflix dal 2 ottobre, anche Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu e Kate Walsh.

🎥: New trailer for ‘Emily In Paris’ ! Just 2 weeks to go ❤️ pic.twitter.com/0lDrnAtnCF — Lily Collins Spain (@LilyCollinsSP) September 16, 2020

Il 7 ottobre arriva la prima stagione di To The Lake, serie russa ispirata all’omonimo romanzo bestseller. Al centro della storia una devastante epidemia che, dopo aver decimato gli abitanti di Mosca, minaccia di colpire l’intera Russia. È per questo che Anya e il marito Sergei decidono di spostarsi in zone più sicure del paese, fronteggiando il freddo gelido dell’inverno russo e una lunga serie di ostacoli.

Tra le novità Netflix di ottobre anche The Haunting of Bly Manor, drama horror soprannaturale concepito come sequel di The Haunting of Hill House. Dopo la tragica morte dell’istitutrice, Henry Wingrave (Henry Thomas) assume una giovane bambinaia americana (Victoria Pedretti) per prendersi cura dei nipoti orfani (Amelie Bea Smith e Benjamin Evan Ainsworth) che vivono a Bly Manor con il cuoco Owen (Rahul Kohli), la giardiniera Jamie (Amelia Eve) e la governante, la signora Grose (T’Nia Miller). Ma al castello l’apparenza inganna e secoli di segreti oscuri d’amore e morte stanno per tornare a galla in questa storia gotica da brivido. A Bly Manor, la morte non è per sempre. La serie arriva il 9 ottobre.

Welcome to your new home. Watch the new trailer for The Haunting of Bly Manor now. pic.twitter.com/IBr6Bj7cTx — The Haunting of Bly Manor (@haunting) September 23, 2020

L’11 ottobre debutta la seconda stagione di Stranger, crime drama coreano in cui un procuratore, aiutato da una coraggiosa detective, affronta un caso di omicidio in un clima di corruzione politica pur avendo perso la sua capacità di provare empatia. Nel cast figurano tra gli altri Cho Seung-woo, Bae Doona, Jeon Hye-jin.

Il 15 ottobre il catalogo di serie tv Netflix si arricchisce di Social Distance, una serie antologica in otto parti concepita nei primi mesi della pandemia di Covid-19, e che dimostra il potere dello spirito umano nell’affrontare incertezze e isolamento. Ogni episodio è narrato attraverso un punto di vista virtuale e riprende la singolare esperienza emotiva della separazione forzata a causa delle circostanze e dell’obbligo di comunicazione remota tramite la tecnologia per sentirsi in qualche modo collegati. La serie è stata concepita e girata interamente durante la quarantena con un cast messo insieme a distanza.

Dal 16 ottobre è disponibile invece Grand Army, drama basato su Slut: The Play, in cui si osserva con attenzione una generazione che s’infuria e si oppone. Cinque studenti del più grande liceo pubblico di Brooklyn affrontano il nostro caotico mondo e lottano per il successo, la sopravvivenza, la possibilità di ribellarsi, la libertà e il loro futuro. In arrivo il 16 ottobre anche il drama francese La Révolution, in cui, in una versione alternativa della Rivoluzione francese, il futuro inventore della ghigliottina scopre una malattia che induce l’aristocrazia a uccidere i popolani.

Netflix’s Grand Army Trailer pic.twitter.com/CnLoz8rJ90 — Geek Elite Media (@GeekEliteMedia) September 4, 2020

Tra le nuove serie Netflix in uscita il 16 ottobre anche Qualcuno Deve Morire, la cui storia inizia quanto, su richiesta dei genitori, un ragazzo viene richiamato a casa dal Messico per incontrare la sua promessa sposa, ma lascia tutti scioccati presentandosi insieme a Lazaro, un misterioso ballerino. La vicenda si svolge nella Spagna degli anni ’50, in una società tradizionalista e conservatrice in cui le apparenze e i legami familiari hanno un ruolo chiave.

L’ultima novità del 16 ottobre è la terza stagione di Star Trek: Discovery, in cui l’equipaggio della U.S.S. Discovery si ritrova a vivere in un futuro sconosciuto e a distanze siderali dal mondo che conosceva. In questi nuovi tempi di incertezza, l’equipaggio cerca il sostegno di alcuni nuovi amici per provare a ristabilire la fiducia nella Federazione.

Si passa poi al 23 ottobre per la prima stagione di Barbari, in cui si rievoca la battaglia della foresta di Teutoburgo del 9 d.C., famosa per lo scontro fra l’esercito romano guidato da Publio Qintilio Varo e una coalizione di tribù germaniche comandata da Arminio. Alcuni fra gli interpreti principali della serie sono Gaetano Aronica, Bence Ferenczi e Jeanne Goursaud.

Fra le più attese serie tv su Netflix a ottobre anche La Regina degli Scacchi, storia di formazione che esplora il prezzo della genialità. Crescendo in un orfanotrofio del Kentucky verso la fine degli anni ’50, la giovane Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) scopre di avere un talento incredibile per gli scacchi mentre sviluppa un problema di dipendenza dai tranquillanti che lo stato somministrava ai bambini come sedativi. Tormentata dai propri demoni e sospinta da una miscela di narcotici e ossessioni, Beth si trasforma in una figura eccentrica, estremamente abile e glamour, decisa a superare i confini tradizionali del mondo prettamente maschile delle gare di scacchi. La serie debutta il 23 ottobre.

Based on the acclaimed novel, Anya Taylor-Joy stars in The Queen’s Gambit, premiering October 23 pic.twitter.com/yhOix8AgBa — Netflix (@netflix) August 27, 2020

Le novità per le serie tv di ottobre firmate Netflix si concludono con la terza e ultima stagione di Suburra, che vede il ritorno del cast già coinvolto nei capitoli precedenti. Dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l’inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del Crimine. Chi vincerà la battaglia all’ultimo sangue per ottenere il potere sulla città? I nuovi episodi arrivano il 30 ottobre.

Sul trono di Roma c’è posto per un solo re. #Suburra 3, la stagione finale. Prossimamente. pic.twitter.com/y4zNTRMT4J — Netflix Italia (@NetflixIT) December 4, 2019

Tra i film originali disponibili su Netflix a ottobre spiccano invece Il Processo ai Chicago 7 (16 ottobre), scritto e diretto da Aaron Sorkin e interpretato, fra gli altri, da Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, Eddie Redmayne e Jeremy Strong; Rebecca (21 ottobre), con Armie Hammer e Lily James.