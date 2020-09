Tra le serie vittime di ritardi a causa del lockdown c’è stata anche L’Amica Geniale 3, o meglio Storia di Chi Fugge e di Chi Resta: le riprese del terzo capitolo dell’adattamento della saga di Elena Ferrante non sono ancora partite, ma da ottobre si torna sul set.

A confermare che la produzione sta per ripartire dopo mesi di stallo a causa dell’emergenza Covid-19 è un annuncio di casting aperti per figurazioni disponibili a lavorare ad ottobre sul set de L’Amica Geniale 3.

Si cercano tra residenti a Napoli e dintorni persone tra i 60 e i 70 anni, sia uomini che donne, con pregressa esperienza nel campo della recitazione per lavorare sul set della nuova stagione: le riprese, secondo l’annuncio, sono previste alla fine del mese di ottobre. Le candidature al casting vanno inviate, con foto e dati personali, a martinabianco.casting@gmail.com.

La macchina de L’Amica Geniale 3 sta dunque per ripartire, anche se della nuova stagione non si sa ancora molto, se non che sarà ricca di cambiamenti. Innanzitutto saranno sostituite le due giovani interpreti Margherita Mazzucco e Gaia Girace, in favore di una Elena e una Lila più adulte, mentre dietro la macchina da presa arrivano Emanuele Crialese e Daniele Luchetti a sostituire Saverio Costanzo, che resta autore della sceneggiatura.

L’Amica Geniale 3 non debutterà, probabilmente, prima della prossima stagione televisiva: la serie non è stata citata nei palinsesti Rai per il prossimo autunno-inverno ed avendo tempi di produzione e post produzione importanti potrebbe tornare in tv non prima del 2022.

Storia di Chi Fugge e di Chi Resta è il terzo libro della tetralogia di Elena Ferrante, un best-seller mondiale che ha reso l’ignota scrittrice un fenomeno letterario in mezzo mondo e soprattutto negli Stati Uniti, dove la serie è stata apprezzatissima su HBO. Le prime due stagioni sono disponibili in streaming sulla piattaforma gratuita Raiplay.it.