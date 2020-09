Jurassic World Nuove Avventure 2 non è stato ancora confermato da Netflix, ma i produttori della serie animata hanno già qualche idea su un possibile seguito.

Lo show, approdato sulla piattaforma il 18 settembre, è ambientato nello stesso universo della saga cinematografica di Jurassic Park, ma si impone anche come prequel/midquel di Jurassic World. La trama racconta cosa accade dall’altra parte dell’ormai iconica Isla Nublar, dopo che un gruppo di ragazzi rimane bloccato e braccato da diversi dinosauri, questi ultimi fuggiti dal loro habitat.

Colin Trevorrow e Scott Kreamer, produttori della serie animata insieme a Steven Spielberg, hanno dichiarato che non solo il finale della prima stagione è in linea con la mitologia del franchise originale, ma che c’è la possibilità di un potenziale crossover.

Attenzione: SPOILER su Jurassic World Nuove Avventure.

Il finale della prima stagione si concludeva con i ragazzi che non erano riusciti ad evacuare l’isola, mentre viene svelato che il loro amico Ben non sembra essere morto come credevano. Infatti, il piccolo Anklyosaurus lo ritrova in mezzo a una radura, però appare cosciente.

“Il punto in cui lasciamo i ragazzi alla fine della stagione è che sono soli su quest’isola e hanno solo l’un l’altro”, ha detto Kreamer. “Quindi immagino che se dovessimo fare un’altra stagione, sarebbe sicuramente una storia di sopravvivenza o in una storia di fuga dall’isola.” Trevorrow sta prendendo molto sul serio la prospettiva di Jurassic World Nuove Avventure 2 – il cui titolo originale è Jurassic World: Camp Cretaceous . Il regista di Jurassic World ha lasciato intendere che se la serie animata continua ad essere ben accolta dai fan, c’è la possibilità che i personaggi della storia possano influenzare i film futuri. “Abbiamo costruito un vero fanbase qui. Se il pubblico decide di lasciarci andare avanti, possiamo davvero costruire un qualcosa di nuovo tutti insieme. Abbiamo solo bisogno del permesso del pubblico per farlo”.

Anche se questa non è una conferma definitiva su Jurassic World Nuove Avventure 2, le loro dichiarazioni lasciano certamente la porta aperta a un futuro crossover con i film futuri. Dominion viene presentato come la fine della trilogia di Jurassic World. Ma come dice il dottor Ian Malcolm nel finale de Il Regno Distrutto, questo è solo l’inizio. “Umani e dinosauri ora saranno costretti a vivere insieme… siamo entrati in una nuova era.”