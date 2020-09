In data odierna, Instagram non funziona. Proprio così, oggi 25 settembre 2020 il celebre social network – ora in mano al colosso Facebook – dedicato alla condivisione di foto, video e piccole storie personali sta facendo registrare numerosi problemi. Probabilmente anche voi siete tra gli utenti che lamentano malfunzionamenti in questa giornata autunnale: come voi, tantissimi altri, che stanno segnalando le criticità sul solito Downdetector, sito adibito proprio al monitoraggio di svariato servizi online – da quelli videoludici alla telefonia, passando per le app e per l’appunto per i social network.ù

Come potete verificare anche voi collegandovi subito a questo indirizzo – che rimanda per l’appunto al già citato e utilissimo Downdetector -, Instagram non funziona da dalle prime segnalazioni – arrivate attorno alle 15:00 del pomeriggio -, sull’ordine delle centinaia. La maggior parte dei clienti che hanno un profilo sulla piattaforma – parliamo del 55% – hanno fatto notare che è proprio l’app aquisita da Facebook a presentare rallentamenti e a caricare con lentezza foto e video. Il 44%, invece, segnala difficoltà addirittura a collegarsi al proprio profilo, con l’impossibilità di effettuare il log-in, sia in automatico che in modo manuale.

Alle 17:00 del 25 settembre 2020, Instagram non funziona ancora, ma i vertici dell’app hanno riconosciuto e preso in carico il problema per andare così a risolverlo, mettendo i proprio tecnici al lavoro sui sempre affollatissimi server. Confidiamo dunque che nel giro di qualche ora le cose tornino alla normalità, permettendo agli appassionati di tornare a condividere i propri scatti e clip quotidiane. In ogni caso, non mancano messaggi di quanti si sono ritrovati inspiegabilmente in una sorta di shadowban, o ancora di chi non riesce a seguire altri utenti o a visualizzare i proprio follower. Questi problemi specifici di Instagram dovrebbero esulare dal down di oggi, e possono essere probabilmente risolti in modo repentino contattando direttamente l’assistenza.