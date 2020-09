Stilare una lista dei 10 successi di Zucchero è complicato, visto che parliamo di una star dei grandi numeri: 60 milioni di copie vendute, 14 dischi e un’infinità di canzoni che oggi vengono cantate in tutto il mondo. Abbiamo scelto il suo 65esimo compleanno per un ripasso sulle migliori canzoni del cantautore.

Oro, Incenso E Birra (1989) è sicuramente la fucina di Sugar, la base dalla quale partire per conoscere a fondo il bluesman italiano per eccellenza. Overdose (D’Amore), Diavolo In Me e Diamante non mancano mai nelle sue setlist, e sappiamo perché.

X Colpa Di Chi? vince dal momento che quando ognuno di noi usa la parola “colpa” qualcun altro intona questa canzone, contenuta nel movimentato album Spirito DiVino (1995) e tipica per quell’assolo di chitarra in tapping violento.

Baila è ancora oggi un tormentone. Dall’album Shake (2001) conquista ancora il pubblico con il ritmo a metà tra il ritmo latino e la dance, con l’immancabile tocco di blues.

In Blue’s (1987) troviamo la bellissima Senza Una Donna e soprattutto Con Le Mani, due mondi diversi (una ballata e un’esplosione funk) e così vicini e speciali da far parte della memoria collettiva.

Rispetto (1986) è il disco della title-track, con lo stesso effetto di X Colpa Di Chi?: la parola “rispetto” scatena il ritornello: “Non c’è più rispetto, neanche tra di noi”.

Donne è un altro evergreen del Sugar internazionale. Quel “du du du” non riesce ad uscire dalla nostra mente, e noi lo tratteniamo volentieri. Contenuta nell’album Zucchero & The Randy Jackson Band (1985), il brano arrivò penultimo a Sanremo.

Non possiamo tralasciare Miserere, contenuta nell’album omonimo del 1992 e cantata insieme a Luciano Pavarotti.

I 10 successi di Zucchero sono soltanto una base per chi vuole conoscere tutte le sfumature del bluesman di Reggio Emilia, che oggi spegne 65 candeline.