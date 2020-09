Si riscontrano problemi Telegram oggi 25 settembre in Italia, almeno per quanto riguarda gli utenti che provano ad utilizzare l’app via desktop. Nello specifico, provando a caricare la pagina dove trovate la cronologia delle conversazioni il rischio è che vi resti una schermata bianca. Fate però attenzione, in quanto la situazione è diversa rispetto alle anomalie che abbiamo riscontrato durante il mese di maggio, almeno stando alle notizie che vi abbiamo riportato in quel frangente.

Sospetti su cosa ci sia dietro il down e i problemi Telegram del 25 settembre

Secondo alcune informazioni raccolte proprio in questi minuti, pare che dietro i problemi Telegram di cui tanto si parla oggi 25 settembre ci possa essere un aggiornamento che dovrebbe assicurare la svolta agli utenti sul fronte delle videochiamate. Capita, infatti, che al momento dell’implementazione di un upgrade particolarmente importante si verifichi qualche anomalia. Tutto sta nel capire se il down riscontrato da alcuni utenti stamane con la versione web durerà a lungo o meno.

Nel frattempo, è possibile come sempre monitorare l’andamento dei problemi Telegram e del potenziale down inerente la versione desktop dell’app tramite le statistiche fornite in tempo reale da Down Detector. A voi come vanno le cose? Fateci sapere qualche dettaglio in più, nel caso riscontriate anomalie, lasciando un commento qui di seguito. Così facendo, il malfunzionamento sarà più chiaro a tutti.

Aggiornamento ore 13.48: i problemi Telegram persistono sul fronte desktop. Personalmente, mi capita di aggiornare la pagina e di riscontrare l’errore con schermata bianca, mentre in altre circostanze va. Staremo a vedere come evolveranno i fatti. Di sicuro non si tratta di un’anomalia isolata e, allo stato attuale, ci sono tutti i presupposti per parlare di down. L’auspicio è di ricevere comunicazioni ufficiali dal team.