Grey’s Anatomy 16 sta per approdare su La7: la stagione più recente del medical drama di ABC, che negli Stati Uniti si è conclusa anticipatamente ad aprile causa Coronavirus, arriva in programmazione in chiaro il prossimo autunno.

Come ogni anno, La7 dedica una serata del suo palinsesto autunnale – tradizionalmente il lunedì, unico giorno libero dai format dedicati all’attualità e all’approfondimento – trasmettendo in prima visione in chiaro l’ultima stagione in ordine di tempo del più longevo dramma a tema medico della tv.

Grey’s Anatomy 16 arriva su La7 il 5 ottobre, con tre episodi a sera in onda ogni lunedì in prima serata, dopo Otto e Mezzo: la stagione si compone di soli 21 dei 25 episodi inizialmente previsti, a causa del blocco della produzione che a marzo ha fermato le riprese a Los Angeles.

Grey’s Anatomy 16 è già andata in onda in anteprima assoluta per l’Italia da novembre a giugno sul canale satellitare di Sky FoxLife, con l’ultima parte di stagione trasmessa in lingua originale e sottotitolata in italiano, a causa della chiusura degli studi di doppiaggio durante la fase 1 dell’emergenza Covid-19. Successivamente, durante l’estate, Fox ha ritrasmesso l’intera stagione col doppiaggio in italiano.

Ora la programmazione di Grey’s Anatomy 16 in prima visione in chiaro su La7 permetterà anche a chi non ha accesso alla piattaforma satellitare di vedere la stagione numero 16, che non è disponibile altrove. Proprio in vista del debutto di Grey’s Anatomy 16, La7d sta trasmettendo in replica la quindicesima stagione, ogni domenica sul canale 29 del digitale terrestre.

Grey’s Anatomy 16 è stata la stagione della prima dichiarazione d’amore di Meredith (Ellen Pompeo) ad un altro uomo dopo la morte di Derek, dell’arrivo di una new entry dalla Svizzera (il chirurgo pediatrico Cormac Hayes, detto McWidow) ma soprattutto dell’inatteso addio al cast di Justin Chambers, che ha lasciato la serie improvvisamente a gennaio costringendo gli sceneggiatori a scrivere un finale improvvisato per Alex Karev, senza che il personaggio apparisse in scena.

Dopo il successo di Grey’s Anatomy 16 la serie è stata rinnovata per una diciassettesima stagione, attualmente in produzione e prevista su ABC dal prossimo 12 novembre, ma ABC ha già fatto sapere di avere intenzione di confermarla in palinsesto anche per un’eventuale stagione 18.

Attualmente Grey’s Anatomy è disponibile in Italia sulle piattaforme streaming NowTv e su Amazon Prime Video.