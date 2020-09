Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 2020. Questa è la notizia del momento e i fan stanno già gustando il momento pensando a quello che potrebbe succedere nella casa nella puntata in onda oggi, 25 settembre. L’attore entrerà come ospite in casa per parlare con Tommaso Zorzi e rispondere sulla questione “liason con Gabriele Rossi” oppure per incontrare Adua del Vesco e Massimiliano Morra per chiarire questi rumors sulla famosa setta di cui avrebbero fatto parte? In questo caso il condizionale è d’obbligo perché mentre i due hanno parlato quasi in codice in casa senza fare nomi di persone o di luoghi, fuori è scoppiata letteralmente la bomba.

In molti hanno fatto risalire questi “strani legami” alla casa di produzione Ares, regina di produzioni per Mediaset campione di ascolti, mettendo in mezzo tutti gli attori che, in un modo o nell’altro, ci sono stati dentro. Da Eva Grimaldi a Nancy Brilli, da Lorenzo Crespi alla stessa Adua del Vesco, in molti hanno parlato di strani avvenimenti che circondano quella che potrebbe essere una vera e propria setta che teneva stretti a sé gli artisti, la maggior parte dei quali avrebbe poi sofferto di depressioni o sarebbero state vittime di strani incidenti.

Ecco il promo della puntata in onda questa sera:

Alfonso Signorini stesso è convinto che la miccia accesa nella casa del Grande Fratello Vip 2020 potrebbe far esplodere una vera e propria bomba all’esterno, toccherà a Gabriel Garko mettere insieme i tasselli o sarà di passaggio solo per una bella sorpresa all’attrice?

A questo punto tutto il resto rimane sullo sfondo. Dalla possibilità che Flavia Vento possa entrare in casa con i suoi cani passando dalla sicura eliminazione di Massimiliano Morra reo di non aver legato davvero con nessuno. Non mancheranno poi le nomination così come non mancherà l’eliminazione di uno tra Matilde Brandi, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Franceska Pepe.