Emergono in queste ore nuovi prezzi aggiornati per tutti coloro che non ne possono più con la batteria del Samsung Galaxy S7 e Galaxy S8. Come è normale che sia, infatti, questi device iniziano a sentire il peso degli anni in termini di autonomia, al punto che già in passato ho provato a condividere con voi dritte per farvi evitare uno spreco di denaro sotto questo punto di vista. Dunque, cerchiamo di capire come stiano le cose oggi 25 settembre, anche per coloro che intendono rivolgersi a canali ufficiali sulla questione.

Prezzi ufficiali del 25 settembre per sostituzione batteria su Samsung Galaxy S7 e S8

Nello specifico, oggi ho consultato il sito ufficiale del produttore, almeno per quanto concerne la divisione italiana, visto che alcuni utenti sui social avevano menzionato l’aggiornamento dei prezzi per coloro che puntano a sostituire la batteria del Samsung Galaxy S7 e S8. Andiamo con ordine, perché nel caso in cui abbiate la necessità di effettuare la sostituzione della batteria con il device più vecchio, il costo finale ammonta a 65 euro, tutto incluso.

Diverso il discorso per quanto concerne il Samsung Galaxy S8. Complice il fatto che il prodotto sia leggermente più giovane, il costo è minimamente più basso, prevedendo attualmente un esborso di 60 euro. Va detto che il feedback di coloro che hanno deciso di seguire questa strada è sempre stato positivo. La spesa non è minima, considerando l’età dei device menzionati oggi 25 settembre, ma al contempo la soluzione potrebbe rivelarsi conveniente nel caso in cui abbiate deciso di andare avanti coi suddetti prodotti.

A questo punto valutate pro e contro della proposta, capendo con calma se convenga o meno procedere con la sostituzione della batteria per Samsung Galaxy S7 e S8 in un momento storico particolare come questo.