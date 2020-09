Uno degli aggiornamenti più importanti nel panorama degli smartphone Android, in questo 2020, è senza ombra di dubbio MIUI 12, in fase test per diversi modelli Xiaomi e Redmi. Come abbiamo avuto modo di osservare pochi giorni fa, i lavori procedono a buon ritmo, ma, come sempre avviene in questi casi, ci sono anche le prime segnalazioni da parte di coloro che riscontrano problemi di natura tecnica. Alcuni, in riferimento a quelli più diffusi, pare siano stati già confermati dai tecnici.

Primo bug in assoluto per l’aggiornamento MIUI 12 su Xiaomi e Redmi

A tal proposito, credo sia utile portare alla vostra attenzione un recente articolo di Piunika Web, secondo cui un altro problema di MIUI 12 ha in qualche modo pregiudicato l’esperienza utente, stando a diverse segnalazioni di utenti emerse proprio in queste ore. Si parla a tal proposito di diversi dispositivi Xiaomi che sono stati menzionati all’interno della Mi Community. Il bug è correlato all’Assistente Google che si interrompe quando è abilitata la Dark Mode.

A questo, si aggiunge il fatto che gli utenti abbiano segnalato di aver riscontrato questo problema solo dopo aver aggiornato i propri dispositivi con MIUI 12. Basti pensare ad una testimonianza riportata da un utente Mi 8 Lite, secondo cui l’interfaccia utente dell’Assistente Google rimane semi-illuminata anche dopo aver abilitato la modalità scura su MIUI 12 versione 12.0.3.0.QDTMIXM. Bug, questo, che viene riscontrato anche su Xiaomi Mi 9, ragion per cui sarà importante tenere gli occhi aperti.

Un moderatore della Mi Community ha riconosciuto il bug di Google Assistant dell’aggiornamento MIUI 12 e ha anche affermato che si tratta di un problema noto, presente anche su altri dispositivi. Staremo a vedere quali saranno i tempi affinché si possa ottenere un ulteriore aggiornamento di MIUI 12 per superare l’anomalia.