Il bonus sulla carta di credito, istituito dal governo, è un segnale molto chiaro e forte nei confronti della popolazione. Tutto va fatto alla luce del sole, e i pagamenti tramite moneta elettronica aiutano in tal senso. La volontà è quella di ridurre al minimo la possibilità di evasione fiscale, che con la moneta fisica rischia di arrivare a percentuali preoccupanti.

Ed è un bonus carta di credito che andrà incontro a tutti coloro che, già abitualmente, utilizzano i pagamenti elettronici per i propri acquisti. Il piano, a partire dal prossimo 1 dicembre, è quello di garantire un rimborso consistente. Il cashback citato fino a oggi era del dieci percento delle spese sostenute, fino a un totale massimo di trecento euro.

Per ottenere il bonus massimo occorrerà quindi fare acquisti per tremila euro. Ma ci sono novità emerse proprio nelle ultime ore, e che estendono ancor di più o rimborsi previsti.

Bonus carta di credito, super cashback e lotteria degli scontrini: premi golosi

Una vera e propria corsa al montepremi quella che partirà nei prossimi mesi, visti gli ampliamenti del bonus sulla carta di credito. Oltre ai trecento euro massimi raggiungibili, come riportato da Repubblica, sono stati stanziati ulteriori fondi. Che andranno a premiare i cittadini più solerti nell’uso dei pagamenti digitali.

Si arriverà in questo caso alla cifra considerevole di tremila euro, che sarà elargita ai centomila utenti che, nel lasso di tempo preso in esame, avranno utilizzato di più le carte di credito. Attenzione però, perché il riferimento all’utilizzo non è legato alla cifra spesa. A essere preso in considerazione, in questo caso, sarà semplicemente il numero di operazioni effettuate. I rimborsi, così come il cashback ordinario, avverranno ogni sei mesi.

In aggiunta a tutto ciò, altri cinquanta milioni di euro sono stati stanziati per la “Lotteria degli scontrini”. Questa prenderà in considerazione tutti i pagamenti effettuati con moneta elettronica, e arriveranno ad elargire premi singoli anche fino a cinque milioni di euro. Insomma, di buoni motivi per passare ai pagamenti digitali sembrerebbero essercene un bel po’.