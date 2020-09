Alla vigilia del rilascio del sesto episodio della seconda stagione, Amazon annuncia lo spin-off di The Boys. L’annuncio a sorpresa è stato riportato da Variety. Secondo i primi dettagli, il colosso si sta godendo il successo dei nuovi episodi, che hanno debuttato su Prime Video lo scorso 4 settembre, venendo poi rilasciati settimanalmente, con una crescita di pubblico. A livello globale, il lancio della la seconda stagione è stato il più visto in assoluto per una serie originale Amazon. Stando a quanto riporta lo studio, le visualizzazioni sono aumentate dell’89% rispetto alla prima stagione.

Un successo che ha convinto Amazon ad ampliare la storia dei supereroi cattivi, ordinando lo sin-off di The Boys. Di cosa si tratta? I primi dettagli parlano di uno show ambientato nell’unico college americano, nato esclusivamente per giovani supereroi adulti (detti “supes”) e gestito dalla Vought International. È descritta come una serie irriverente per adulti che esplora la vita di individui pieni di ormoni ma anche competitivi, che mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, competendo per avere i migliori contratti nelle migliori città. In parte teen drama, in parte Hunger Games, lo spin-off conterrà tutti gli elementi chiave della serie originale: tanta satira e ovviamente violenza.

Craig Rosenberg sta scrivendo l’episodio pilota e sarà anche showrunner e produttore esecutivo nell’ambito del suo accordo generale con Sony Pictures Television – attualmente è scrittore e produttore esecutivo della serie originale. Il creatore di The Boys, Eric Kripke, sarà anche produttore esecutivo insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver.

I primi tre episodi di The Boys 2 sono stati rilasciati su Prime Video il 4 settembre, mentre i successivi verranno pubblicati singolarmente ogni venerdì, fino al finale previsto il 9 ottobre.

Nella seconda stagione, i Boys sono in fuga e braccati dai supes. Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) si nascondono dopo gli eventi esplosivi del primo finale di stagione, mentre Butcher (Karl Urban) è scomparso, facendo sparire le sue tracce. Nel frattempo, Patriota (Antony Starr) sta cercando di espandere il suo potere e Starlight (Erin Moriarty) tenta di capire da quale parte stare, mentre gli assetti nel gruppo cambiano. Stormfront (Aya Cash), una nuova supe esperta di social media, arriva con un programma tutto suo, mentre una minaccia più grande incombe, lasciando la Vought occupata a capitalizzare la paranoia della nazione.