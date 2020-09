Dopo tutta una serie di incessanti rumor, finalmente sappiamo che Amazon Luna esiste davvero. Si perché, come un fulmine a ciel sereno, il colosso dell’e-commerce è andato ad annunciare il suo trionfale ingresso nel gaming, concentrandosi come prevedibile sullo streaming. E andando inevitabilmente a sfidare a muso duro il gigante Google e il suo Stadia, in commercio ormai da quasi un anno – era lo scorso settembre -, e che fatica decisamente a decollare.

A pochi giorni di distanza dal lancio di xCloud di Microsoft e con il programma di Google Stadia ormai avviato da mesi, anche Amazon va allora ad abbracciare il cloud gaming con Luna, servizio in abbonamento che permette di accedere in streaming ad un catalogo virtuale di oltre 100 giochi, mostrato nel corso del recentissimo keynote organizzato dalla compagnia fondata e guidata da Jeff Bezos.

Da quello che sappiamo al momento, Amazon Luna sarà disponibile a breve – le prescrizioni in USA sono già a aperte – e in aggiunta ad un prezzo promozionale di lancio che, almeno per i potenziali acquirenti negli Stati Uniti, sarà di 5,99 dollari per la sottoscrizione mensile. L’abbonamento al servizio, denominato Luna+, fornirà l’accesso in remoto ai server di Amazon, con la possibilità di giocare su due dispositivi contemporaneamente ad una qualità di trasmissione dell’esperienza ludica che, per “alcuni titoli selezionati”, raggiungerà i 4K e i 60fps. Il massimo della cura dunque, con Luna+ a comprendere come già dicevamo oltre 100 videogiochi, tra cui figurano piccoli e grandi capolavori – o solo buone esperienze, sia chiaro! – del calibro di Resident Evil 7, GRID, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale Innocence, The Surge 2, Brothers A Tale of Two Sons e altri.

Non solo, per Amazon Luna la società ha stretto un accordo di collaborazione con la francese Ubisoft, per creare un canale aggiuntivo con molti dei titoli che hanno reso grande questa software house. Pagando un abbonamento a parte, gli utenti di Luna potranno accedere al cosiddetto Ubisoft Channel e fin dal lancio a produzioni come Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising, con risoluzione “fino a 4K” e un framerate che varierà in funzione del titolo. Il game streaming di Amazon sarà accessibile su PC, Mac OS, Fire TV Stick, iPad e, solo successivamente, su altri smartphone e tablet iOS e Android, accompagnato pure dal suo Luna Controller in vendita al prezzo di 49,99 euro.