A poco più di una settimana dalla distribuzione dell’aggiornamento iOS 14, come spesso e volentieri avviene con Apple, stiamo assistendo alla diffusione di un ulteriore pacchetto software, se pensiamo che da alcune ore a questa parte si parla con insistenza di iOS 14.0.1. Nonostante le impressioni sul primo upgrade siano state tutto sommato positive, come vi abbiamo riportato attraverso un pezzo dedicato nella giornata di ieri, oggi 25 settembre bisogna guardare avanti per capire cosa ci aspetta dopo il download.

Quali problemi sono stati risolti dall’aggiornamento iOS 14.0.1

Ci sono un paio di aspetti che dobbiamo prendere in considerazione parlando del nuovo aggiornamento iOS 14.0.1. In primo luogo, ci sono i problemi risolti dal pacchetto software, se pensiamo che il changelog secondo MacRumors si concentra in primo luogo sull’archiviazione di un bug che poteva causare il ripristino delle impostazioni predefinite del browser, oltre a quello della posta dopo il riavvio del vostro ‌iPhone. Anomalia, questa, segnalata da un numero non indifferente di persone.

Ancora, la nuova release del sistema operativo di Apple archivia il bug che ha impedito la visualizzazione delle anteprime degli scatti fatti con la fotocamera di ‌iPhone‌ 7 e ‌iPhone‌ 7 Plus. Il terzo punto si concentra sul problema che in alcuni frangenti ha impedito agli ‌iPhone‌ di connettersi alle reti WiFi. Ancora, iOS 14.0.1 risolve il bug che ha impedito talvolta l’invio di email con alcuni provider di posta. A chiudere, troviamo il bugfix sull’anomalia che in alcuni casi non ha consentito la visualizzazione di immagini attraverso il widget Notizie.

Consultando altre fonti, come Geekissimo, ho notato poi che l’aggiornamento iOS 14.0.1 pare aver migliorato anche i tempi di apertura delle app. Insomma, ci sono diverse buone ragioni per procedere con il download nel più breve tempo possibile tramite il vostro iPhone o iPad. Che ne pensate del nuovo upgrade concepito da Apple?