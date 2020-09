Ghosts di Bruce Springsteen è la seconda anticipazione del nuovo album in arrivo. Il Boss è ritornato con la sua E Street Band (e viceversa) dopo il cinematico Western Stars e dimostra di essere ancora perfettamente in grado di imbrigliare ogni elemento del suo stile e riproporlo in questa nuova carreggiata, in questo 2020 fatto di pandemia ed elezioni presidenziali.

L’annuncio del nuovo singolo è arrivato ieri, mentre il mondo intero celebrava il compleanno del Boss. Lui, anziché brindare, si dava da fare come sempre. Ghosts di Bruce Springsteen arriva dopo Letter To You, title track del disco che finirà nelle nostre mani il 23 ottobre, un mese esatto dopo il genetliaco del rocker americano per eccellenza.

A differenza di Letter To You questo nuovo singolo è energico, costellato di giri armonici che diventano riff audaci e rievocazioni. Le stesse che troviamo nel video ufficiale curato dal regista Thom Zimny che mette insieme immagini attuali e filmati di repertorio, quasi un excursus della carriera del cantautore.

Come racconta lo stesso Springsteen sui social, Ghosts è una dedica appassionata alla musica e a tutto il dolore che concerne la sua condivisione: la bellezza di essere una band, la tragedia del doversi separare ora per dinamiche incompatibili e ora per una fatalità e tante altre cose. I “fantasmi” di cui parla il titolo sono i nostri, quelli di noi mortali che tentano un approccio con quello della dea musica, uno spirito “che nessuno possiede” ma che tutti possono condividere.

Il Boss deve tanto alla musica, e viceversa. Quando suona con la E Street Band si sente a casa e per questo si sente libero di sperimentare. Letter To You è stato registrato live in studio, un’esperienza condivisa per la prima volta. Ghosts di Bruce Springsteen vince sul taglio celebrativo e malinconico, una maturità che è tipica del Boss.

I hear the sound of your guitar

Comin’ in from the mystic far

The stone and the gravel in your voice

Come in my dreams and I rejoice

It’s just your ghost

Moving through the night

Your spirit filled with light

I need, need you by my side

Your love and I’m alive

I’m alive and I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m coming’ home

Yeah I’m comin’ home

The old buckskin jacket you always wore

Hangs on the back of my bedroom door

The boots and the spurs you used to ride

Click down the hall but never arrive

It’s just your ghost

Moving through the night

Your spirit filled with light

I need, need you by my side

Your love and I’m alive

I’m alive, I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m coming’ home

Your old Fender Twin from Johnny’s Music downtown

Still set on 10 to burn this house down

Count the band in then kick into overdrive

By the end of the set we leave no one alive

Ghosts runnin’ through the night

Our spirits filled with light

I need

Need you by my side

Your love and I’m alive

I shoulder your Les Paul and finger the fretboard

I make my vows to those who’ve come before

I turn up the volume, let the spirits be my guide

Meet you brother and sister on the other side

I’m alive

I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m comin’ home

Yeah I’m comin’ home