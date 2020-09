Il Samsung Galaxy S20 FE è tra noi dopo un gran numero di rumor che lo hanno riguardato nelle ultime settimane. Le sue caratteristiche da top di gamma (quasi al pari dei fratelli maggiori S20) si sposano con un prezzo più accessibile. Il tutto con un’attenzione specifica al design colorato e accattivante. Ma vale la pena puntarci in questo momento? Cerchiamo di scoprirne i punti di forza.

Come già accennato, il nuovo arrivato ha tanti colori moda molto belli ossia il Cloud Navy, il Cloud Red, il Cloud Lavender, il Cloud Mint e ancora il Cloud White e il Cloud Orange. Fa la sua bella figura con la combinazione di materiali in metallo e vetro. Le sue dimensioni sono abbastanza compatte ovvero 159,8×74,5×8,4mm per un peso complessivo di 190 grammi.

Tra i fiori all’occhiello del Samsung Galaxy S20 FE c’è senz’alto il display Super AMOLED da 6,5″ con risoluzione FHD+, a 407 ppi e frame rate fino a 120Hz. Il modello 4G del dispositivo si avvale del chip Exynos 990, quello 5G dello Snapdragon 865. La RAM in entrambi i casi è pari a 6 GB con 128 GB di storage interno espandibile.

Sul comparto fotocamera principale del più economico dei Samsung Galaxy S20 non c’è nulla da eccepire. I sensori sono 3, così organizzati:

unità da 12 MP, f/1,8, pixel da 1,8um, OIS;

unità da 12 MP grandangolare a 123°, f/2,2;

unità da 8 MP teleobiettivo con zoom ottico 3x, f/2,0.

Per la cronaca non è niente male neanche la fotocamera anteriore da 32 MP unità anteriore: 32MP, f/2,0. Tra gli altri plus dello smartphone c’è la batteria da 45000 mAh a ricarica inversa, l’impermeabilità IP68 e il lettore delle impronte sotto il display.

Il prezzo del Samsung Galaxy S20 FE nella versione 4G è pari a 669 euro, in quella 5G è di 679 euro. Al netto di questo valore commerciale e di tutte le specifiche hardware proprio il modello in grado di navigare ad alta velocità è proprio quello sul quale varrebbe davvero la pena puntare. Tutti i preordini dei due esemplari fino al 1 ottobre , consentono di ricevere in omaggio la nuova smartband Galaxy Fit2 o 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e il Game Controller abbinato.

Samsung Smartphone Galaxy S20 FE 5G, Display 6.5" Super AMOLED, 3... Galaxy S20 FE 5G vanta colori audaci e design che attira...

Il Galaxy S20 FE 5G è audace all'interno e all'esterno. Il display...

I costi Amazon per i Samsung Galaxy S20 FE sono quelli di listino ma con la garanzia del prezzo minimo garantito. Ciò significa che all’inizio delle vendite effettive del 2 ottobre, se il valore dovesse già scendere, la somma verrà già svalutata.