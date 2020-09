Il singolo di Francesco Gabbani, l’ultimo, uscirà molto presto. A prometterlo è l’artista carrarese in una recente intervista resa a Radio Italia, nella quale ha parlato del progetto del disco che si avvia a conclusione dopo una serie di mesi molto fortunati, seguiti alla partecipazione al Festival di Sanremo.

La nuova era discografica di Francesco Gabbani si è aperta nel mese di febbraio, prima con il ritorno all’Ariston e poi con il rilascio dell’album nel quale ha compreso il brano sanremese ma anche Duemiladiciannove, che aveva pubblicato qualche mese prima. Dal disco, ha estratto anche il brano È Un’Altra Cosa, che aveva destinato alla rotazione radiofonica a cominciare dal maggio 2019.

Fortunato anche il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, dal quale mancava dal 2017. Arrivato a un soffio dalla vittoria, andata meritatamente a Diodato come affermato da lui stesso, Francesco Gabbani ha promesso un concerto all’Arena di Verona che terrà nel 2021. L’emergenza sanitaria ha infatti impedito il corretto svolgimento dell’evento, che è stato riprogrammato per l’anno prossimo.

La pandemia non ha però fermato la sua musica. Francesco Gabbani è stato tra i proporre dei live da casa, appena ci hanno comunicato che non avremmo potuto muoverci da casa, oltre a tornare sul palco per dei concerti in formato ridotto che ha tenuto nelle settimane appena trascorse. Niente da fare per l’Arena di Verona, che non avrebbe comunque confermato in formato ridotto, ma che riprenderà nel 2021.

Il nuovo singolo potrebbe quindi arrivare molto presto e sarà scelto tra Einsten, Cinesi, Shambola, Bomba Pacifista e Cancellami. Il brano sarà anche l’ultimo del progetto Viceversa, che si concluderà con il rilascio di un singolo successivo a Il Sudore Ci Appiccica, pubblicato appena prima dell’estate. Il videoclip dedicato al brano era stato tra i primi a essere stato girato dopo il lockdown, quindi con tutte le regole imposte dalle norme per il contenimento del contagio.