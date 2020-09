Ultimi episodi di Chicago Med 4 all’orizzonte. Italia1 preme il piede sull’acceleratore e lancia quella che possiamo definire una mini maratona di quattro episodi che porterà il pubblico ad un passo dal finale che andrà in onda giovedì prossimo, 1 ottobre. Natalie e i suoi dovranno ancora affrontare importanti casi e questioni personali ma i fan non sono molto contenti di dover guardare ben quattro episodi andando ben oltre la mezzanotte per due settimane e solo perché Italia1 vuole chiudere in fretta la questione. Cosa vedremo e come saranno gli ascolti dopo questo colpo di coda?

L’appuntamento con Chicago Med 4 è fissato per oggi, 24 settembre, con gli episodi 15, 16, 17 e 18 dal titolo “Un’orribile verità”, “Vecchie e nuove fiamme”, “La distanza tra di noi” e “Dimmi la verità” in cui un fuoristrada si abbatte su un mercatino e travolge la folla, tra cui anche anche Maggie e Natalie, che si rendono conto subito della gravità della situazione. Will scopre una donna congelata nella neve mentre Natalie fa una telefonata a casa di Phillip Davis, la cui moglie è morta dando alla luce la loro bambina.

Ecco il promo di uno degli episodi in onda questa sera:

Negli ultimi due episodi della serata, invece, un’auto sfonda le porte dell’ingresso ambulanze, ed Ethan deve tentare di salvare un dipendente dell’ospedale intrappolato tra i rottami dell’auto. Ethan e Natalie si occupano di Jenny, una ragazza che non ha rivelato ai suoi genitori di essere incinta ed è ricorsa a vie illegali per abortire.

Il resto è rimandato al finale dell’1 ottobre quando Chicago Med 4 tornerà in onda su Italia1 alle 21.20 circa con gli ultimi 4 episodi, dal 19 al 22, in cui un ragazzo armato tiene in ostaggio l’intero Pronto Soccorso perché non vuole che il figlio che sta per nascere venga dato in adozione. Intanto, Will ha dei sospetti su Phillip, il nuovo fidanzato di Natalie e Connor, dopo l’ennesimo litigio col padre, scopre che in realtà aveva ragione: ha da sempre idealizzato la madre e accusato lui della sua morte. Cosa scoprirà ancora?