Mentre i fan della saga sparacchina a marchio Activision attendono con impazienza il debutto di CoD Black Ops Cold War – che potrà essere pure provato in Beta su PC, PS4 e Xbox One -, Call of Duty Warzone continua ad impazzare a macinare numeri di un certo rilievo. Come molti di voi già sapranno, si tratta della Battaglia Reale del franchise, che può essere scaricata gratuitamente su tutte le piattaforme di riferimento, quindi personal computer e console Sony e Microsoft, e che sbarcherà pure su next-gen al lancio di PS5 e Xbox Series X. Un’esperienza, quella di Warzone, che è capace di reinterpretare a modo suo i canoni tradizionali del genere Battle Royale, trascinando i videogiocatori in scontri campali all’ultimo superstite, costantemente rinnovati grazie al rinnovo stagionale – per ora siamo arrivati alla Stagione 5.

E se è vero che si tratta di una produzione da server sempre affollatissimi, pare naturale che in rete impazzino diversi trucchi e glitch per avere la meglio sugli altri utenti. Uno dei più noti, tornato recentemente alla ribalta, è quello dell’ATV, che consente di entrare nei bunker di Call of Duty Warzone senza codici di accesso o tessere di ingresso. Questo cheat è molto semplice da usare, ma è bene sottolineare come sia scorretto metterlo in pratica e del tutto contrario all’etica di comportamento nel corso dei match in multiplayer online. Inutile dire che, un suo abuso, potrebbe portarvi addirittura al ban dell’account Call of Duty o ad altre penalità.

In ogni caso, il trucco dei bunker di Call of Duty Warzone consiste banalmente nel prendere possesso di un veicolo ATV e sfondare letteralmente la porta di un bunker per entrare dentro e fare così il pieno di preziosi oggetti in loot. Si tratta naturalmente di un bug per altro già noto al team di sviluppo, che potrebbe essere presto corretto a colpi di patch e aggiornamenti. D’altra parte come segnalato sulle pagine del sito GameRant, sono sempre più i giocatori che chiedono ad Activision pene severe per chi si comporta in modo scorretto.