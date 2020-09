Il finale finalmente è qui. Dopo lo slittamento della scorsa settimana, l’ultimo episodio di The Sinner andrà in onda oggi, 24 settembre, nella seconda serata di Italia1 rivelando al pubblico la verità su quella notte e sulle ragioni che hanno fatto diventare la tranquilla Cora un’assassina. La serie ha entusiasmato il pubblico della rete giovane di casa Mediaset che proprio la scorsa settimana ha scoperto della doppia uscita di nascosto di Cora e la sorella e non solo. Phoebe è la chiave di tutto non solo nel passato ma anche nel presente, per quello che è successo in riva al lago e finalmente anche sua sorella porta alla mente quei spiacevoli ricordi.

All’epoca dei fatti a serata si animò nello scantinato in cui Frankie portò le due sorelle tra musica e abuso di cocaina mentre mentre quest’ultimo sta avendo un rapporto con Phoebe, lei si è sentita male. A quel punto Cora, con in sottofondo la canzaone di Frankie, vede quest’ultimo che sta schiacciando il petto della sorella fino a romperle lo sterno. In realtà mentre lei si scaglia contro di lui colpendolo, Frankie stava cercando di rianimare Phoebe che aveva avuto un infarto.

Da qui ripartirà il finale di The Sinner in onda oggi alle 00.55 su Italia1. L’ultimo episodio rivelerà gli ultimi tasselli dell’intricato puzzle spingendo Ambrose ad una corsa contro il tempo mentre il giudice è pronto a condannare Cora a 30 anni di reclusione. La chiave di tutto sarà la carta da pareti che Cora continua a ricordare senza un riscontro vero fino a quando i due non si recheranno a casa di Frankie dove il padre, dopo aver tentato di uccidere la “testimone”, si prende “cura” di lei per mettere al sicuro il futuro di suo figlio.

Ecco il promo del gran finale:

Saranno proprio questi gli attimi al centro del finale di The Sinner che, comunque, lascerà tutti con il fiato sospeso non solo per la sua soluzione ma anche per quello che sarà il destino di Cora Tannetti dopo che la verità verrà a galla.

Purtroppo giovedì prossimo, in seconda serata, il pubblico non troverà gli episodi di The Sinner 2. Dopo il successo della prima stagione, la miniserie è diventata una serie antologica tenuta insieme solo dal detective Ambrose chiamato ad occuparsi di strani casi, in stile Cora, con protagonisti e personaggi sempre nuovi. The Sinner 2 è stata acclamata dalla critica e dal pubblico e riporta Ambrose nella sua città natale, Keller, dopo quasi 15 anni, per aiutare la figlia di una vecchia conoscenza, Heather Novack, a risolvere un doppio omicidio. Una coppia è stata trovata morta e gli indizi sembrano portare ad un unico colpevole, Julian, il loro figlio tredicenne. Sarà vero?

Ecco il trailer della seconda stagione: