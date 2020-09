In quella che verrà ricordata come la stagione più controversa, The 100 7×15 prepara i fan all’addio con un penultimo episodio in cui non risparmia nessuno. Neanche le polemiche.

La stagione conclusiva dello show creato da Jason Rothenberg, che due settimane fa ha risposto alle accuse social per la morte di uno dei protagonisti, non sta entusiasmando il pubblico. Lo dimostrano gli ascolti, mai così in basso, così come la storia stessa, confusionaria con falle nella sceneggiatura. Infatti si ha ormai la sensazione che molti eventi vengano messi in scena last minute, alla rinfusa, sconvolgendo completamente quello che era il messaggio stesso della serie.

The 100 è un survival show, nessuno si aspetta che tutti i personaggi ne escano vivi a fine serie. Di certo un bagno di sangue non è neanche la soluzione più intelligente.

Attenzione: l’articolo contiene spoiler su The 100 7×15

Lo scorso episodio si era concluso con Madi che si consegnava di sua spontanea volontà a Cadogan, mentre Murphy ed Emori sono rimasti intrappolati sotto le macerie di un improvviso crollo. A pagarne le spese maggiori è però Emori, trafitta da una grossa sbarra di metallo. Il peggio è che potrebbe morire se non giunge a Sanctum prima possibile Jackson e Murphy fanno di tutto per salvarla, mentre Raven ricuce il suo rapporto con lei in un commovente confronto.

Clarke è invece sul punto di non ritorno. “Everyone I love, dies”, come non darle ragione? Nel corso della serie, la protagonista ha perso tutto: i suoi amori Finn e Lexa, sua madre Abby, la persona a cui teneva di più (Bellamy). Ora anche Madi, che considerava una figlia. Uccidere il suo migliore amico per tenere Madi al sicuro non ne è servito a niente. Fortunatamente Clarke può contare sull’aiuto interno di Levitt che capisce come Cadogan sia pronto a tutto pur di estrarre i ricordi di Madi e avere il codice. Anche ucciderla. Clarke riesce a infiltrarsi a Bardo insieme a Octavia, ma a nulla valgono i suoi sforzi. Madi è bloccata nella sua mente. E non c’è possibilità di salvarla.

L’ultima guerra è iniziata, ma le polemiche dei fan non si placano. Qualche utente scrive come la stagione conclusiva di The 100 sia peggiore di quella de Il Trono di Spade:

the worst ending a series could have#The100 pic.twitter.com/x0AO1ylgb5 — fran (@blodreinatrola) September 24, 2020

Qualcun altro si chiede come gli scrittori avranno intenzione di chiudere la storia, dato che manca un solo episodio:

LITERALLY HOW IS IT THE SECOND TO LAST EPISODE AND I STILL DONT UNDERSTAND THE LAST WAR BUT YET ALMOST HALF THE CHARACTERS HAVE DIED?!?! #the100 pic.twitter.com/caULt4gopL — LB💚 Blake supremacy (@sadmemeboy1) September 24, 2020

Qualunque finale regalerà The 100, non sarà in grado di accontentare tutti.