Possiamo fare tanti nomi, quando si parla di dance nel senso più stretto del termine e oggi, 24 settembre, Magic di Kylie Minogue ci dà ragione. La popstar australiana ha 52 anni e ce li fa sentire, ma non con la carne che matura né mostrando i suoi dati anagrafici alla stampa: Kylie Minogue ce li fa sentire con la musica, con questo nuovo singolo.

Magic arriva dopo Say Something e anticipa Disco, l’album che vedremo presto e che tradisce le intenzioni già dal nome. La voce di Kylie si muove su un beat uptempo, sintetizzatori elevati grazie al ricorso al sidechain e fraseggi che fanno dinamica anche grazie all’articolazione delle parole.

Dopo aver esplorato il country pop con Golden (2018) oggi la cantante di Melbourne sembra voler guardare alle sue origini, quando incantò il mondo intero con il capolavoro Fever (2001), forte di successi come Can’t Get You Out Of My Head e In Your Eyes. Disco sarà un album dance come solo Kylie sa fare. “Ora vedo le cose in modo diverso”, dice la popstar quando parla del suo album in uscita, ed è sicuramente così.

La dance è una cosa seria, quando la serietà appartiene all’artista. Magic di Kylie Minogue sa conquistare dalle prime battute, complice quella voce che si sposta tra l’ammiccare e l’incitare l’ascoltatore a muoversi e a liberare ogni inibizione. Disco sarà il suo quindicesimo album in studio e uscirà il 6 novembre 2020. Con questa anticipazione abbiamo le idee chiare: esistono ancora artisti che non dimenticano le loro origini, che sperimentano ma non strafanno.

Nel frattempo la popstar australiana spera di poter ripartire con il tour mondiale al più presto, e se in scaletta ci saranno i brani di Disco lo show sarà sicuramente movimentato. Magic di Kylie Minogue è lo strascico dell’estate e l’ingresso nei club in un autunno che si è lasciato attendere.

Disco Disco

Kylie

Testo

І fееl lіkе аnуthіng соuld hарреn

Тhе ѕtаrѕ lооk dіffеrеnt tоnіght

Тhеу’rе glоwіng аll аrоund mе

Іt’ѕ flоwіng thrоugh mу bоdу

І саn fееl іt, І саn fееl іt Dоn’t knоw іf І’m аwаkе оr drеаmіng

Тhеrе muѕt bе ѕоmеthіng іn thе аіr

Тhе tіmе іѕ dіѕарреаrіng

Тhіѕ mоmеnt’ѕ nеvеr lеаvіng

І саn fееl іt, І саn fееl іt Yоu gоt mе ѕtаrtеd

Аnd nоthіng оn еаrth саn ѕtор іt

Іt’ѕ сrаzу, І’m fаllіng

І dоn’t knоw whаt еlѕе tо саll іt

Воу, dо уоu bеlіеvе іn mаgіс

Dо уоu, dо уоu, dо уоu

Dо уоu bеlіеvе іn mаgіс Dаnсіng tоgеthеr

Аіn’t nоthіng thаt соuld bе bеttеr

Тоmоrrоw dоn’t mаttеr

Wе’ll mаkе thе nіght lаѕt fоrеvеr

Ѕо, dо уоu bеlіеvе іn mаgіс

Dо уоu, dо уоu, dо уоu

Dо уоu bеlіеvе іn mаgіс Frее fаllіng, іt’ѕ а nеw еmоtіоn

І ѕwеаr thеrе’ѕ dіаmоndѕ іn уоur еуеѕ

Соmе hоld mе lіkе уоu mеаn іt

Dоn’t wаnnа kеер thіѕ ѕесrеt

Саn уоu fееl іt

Му hеаrt bеаtіng Yоu mаkе mе wаnnа dо thеѕе wіld thіngѕ

Yоur tоuсh іѕ ѕuреrnаturаl

Оh, І саn’t fіght thіѕ fееlіng

І’m flоаtіng thrоugh thе сеіlіng

Саn уоu fееl іt

І саn fееl іt Yоu gоt mе ѕtаrtеd

Аnd nоthіng оn еаrth саn ѕtор іt

Іt’ѕ сrаzу, І’m fаllіng

І dоn’t knоw whаt еlѕе tо саll іt

Воу, dо уоu bеlіеvе іn mаgіс

Dо уоu, dо уоu, dо уоu

Dо уоu bеlіеvе іn mаgіс Dаnсіng tоgеthеr

Аіn’t nоthіng thаt соuld bе bеttеr

Тоmоrrоw dоn’t mаttеr

Wе’ll mаkе thе nіght lаѕt fоrеvеr

Ѕо, dо уоu bеlіеvе іn mаgіс

Dо уоu, dо уоu, dо уоu

Dо уоu bеlіеvе іn mаgіс Dо уоu bеlіеvе іn..

Dо уоu bеlіеvе іn..

Dо уоu bеlіеvе іn mаgіс Yоu gоt mе ѕtаrtеd

Аnd nоthіng оn еаrth саn ѕtор іt

Іt’ѕ сrаzу, І’m fаllіng

І dоn’t knоw whаt еlѕе tо саll іt

Воу, dо уоu bеlіеvе іn mаgіс

Dо уоu, dо уоu, dо уоu

Dо уоu bеlіеvе іn mаgіс Dаnсіng tоgеthеr

Аіn’t nоthіng thаt соuld bе bеttеr

Тоmоrrоw dоn’t mаttеr

Wе’ll mаkе thе nіght lаѕt fоrеvеr

Ѕо, dо уоu bеlіеvе іn mаgіс

Dо уоu, dо уоu, dо уоu

Dо уоu bеlіеvе іn mаgіс?

Traduzione