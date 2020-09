È stata creata da Moshe Zonder – sceneggiatore della hit Netflix Fauda, e alcune testate ne parlano già come della nuova Homeland: si presenta così la serie tv Tehran, su Apple TV+ dal 25 settembre con i primi tre episodi e i restanti cinque pubblicati con cadenza settimanale.

Questo nuovo spy thriller israeliano – prodotto da Apple, Cineflix Rights e Kan 11 – è il racconto carico di suspense delle adrenaliniche vicende di Tamar, un’agente del Mossad inviata in missione sotto copertura a Teheran per contribuire alla distruzione di un reattore nucleare iraniano. Il fallimento della missione la intrappola in una nuova vita, nel cui contesto Tamar è costretta a pianificare un’operazione altamente rischiosa per le esistenze delle persone a lei più care. Secondo quanto anticipato da Jewish Insider, Tehran porta i segni di una dissonanza che incarna perfettamente i ritmi concitati di questo nuovo thriller, in cui i confini tradizionali fra buoni e cattivi si confondono e si lavora per umanizzare quei nemici che le persone sono state abituate a odiare.

Le commistioni etniche e culturali della serie si osservano nella sua ambientazione – le strade di Tehran sono in realtà quelle di Atene – e nelle origini di alcuni degli interpreti principali, fra i quali l’agente Tamar Rabinyan, interprata da un’attrice israeliana di origini marocchine. Nella Tehran di Apple TV+, inoltre, l’inglese si mescola al persiano e all’ebraico moderno. Credo che uno degli elementi più belli di questa serie sia il fatto che prova a mostrare entrambe le posizioni senza favorirne alcuna, ha commentato Niv Sultan nel presentare Tehran e la sua Tamar. I sentimenti degli spettatori cambiano costantemente, di episodio in episodio, ci si può immedesimare con entrambe le parti in causa. E le si può odiare entrambe.

Questa dicotomia è al cuore della serie anche da un punto di vista narrativo. Per il creatore e showrunner Tehran tenta di portare sullo schermo una storia che umanizza i nostri peggiori nemici [gli iraniani, ndr]. Le persone sono complicate in qualsiasi nazione e ogni gruppo ha le proprie narrazioni. Era da molti anni che volevo raccontare di Teheran e del regime degli Ayatollah, esplorando così l’umanità e la cultura del nemico per eccellenza di Israele.

Se per descrivere la Tehran di Apple TV+ si può ricorrere a parole chiave come spionaggio, hacking, evasione e violenza, altrettanto importanti sono i temi legati all’identità, alla nazionalità e all’importanza delle proprie radici e della propria famiglia, ha proseguito Zonder. Fin dal primo momento non si è trattato di una serie in cui i buoni e i cattivi si scontrano. Non identifichiamo Israele con il bene e l’Iran con il male […] perché non è così che funziona la realtà. Le persone sono complicate […] e [scegliere questa rappresentazione] ci è sembrata la cosa giusta, ha aggiunto.

Il cast di Tehran comprende alcuni interpreti di grande esperienza, tra i quali Navid Negahban (24, Homeland), Menashe Noy (Gett, Our Boys) e Shaun Toub (Homeland, Iron Man, Crash). Toub, in particolare, è Faraz Kamali, a capo delle indagini interne per conto delle forze militari iraniane e dunque costantemente sulle tracce di Tamar.

Come prevedibile, la serie ha scatenato più di una polemica nel mondo mediorientale, ma lo showrunner si augura che questa adrenalinica produzione possa superare qualsiasi confine e conquistare il pubblico in quanto storia universale. È una serie per tutti, ovunque si trovino sulla Terra, perché al fondo vi è una questione di grande rilievo per chiunque, da qualsiasi paese si provenga e qualsiasi religione si pratichi, e cioè l’identità, ha concluso.

I primi tre episodi di Tehran saranno disponibili su Apple TV+ dal 25 settembre. Qui di seguito il trailer della serie, e a questo link uno sneak peek tratto dal primo episodio.

