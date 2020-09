Netflix si è aggiudicato i diritti per la distribuzione mondiale del remake statunitense del film The Guilty. Secondo quando riferito da Deadline, il colosso dello streaming avrebbe siglato un accordo da 30 milioni di dollari.

Inoltre, è stato annunciato che questo film sarà diretto da Antoine Fuqua, mentre Jake Gyllenhaal presterà il volto al protagonista. The Guilty sarà finanziato da Bold Films e Amet Entertainment. Gustav Möller – il regista del film originale – sarà uno dei produttori esecutivi. Il remake sarà scritto da Nic Pizzolatto, che ha ideato True Detective (una serie televisiva magistralmente scritta e con una fotografia molto curata).

Questo remake americano si ispira a Il Colpevole – The Guilty, un film danese diretto da Gustav Möller e in cui ha recitato Jakob Cedergren. Questa pellicola – distribuita in Italia da BiM Distribuzione – ha ottenuto un discreto successo, riuscendo a vincere durante il Sundance Film Festival il premio Audience Award: World Cinema Dramatic.

Il protagonista di questo thriller drammatico è un centralinista della polizia che riceve una chiamata d’aiuto da parte di una donna. L’uomo cercherà di risolvere la delicata situazione utilizzando la sola cornetta, ma ben presto la situazione diventerà molto particolare: nulla sarà come sembra. I lavori, che richiedono pochi attori (quindi ideale per il periodo storico in cui ci troviamo), inizieranno il prossimo novembre a Los Angeles.

The Guilty, il protagonista e il regista del film Netflix

Jake Gyllenhaal e Antoine Fuqua

Dietro la macchina da presa troviamo Antoine Fuqua. Il cineasta ha lavorato a diversi film di successo, tra cui I Magnifici 7, Attacco Al Potere – Olympus Has Fallen e The Equalizer.

Jake Gyllenhaal, che in The Guilty interpreterà il protagonista, ha recitato in diversi progetti, tra cui Donnie Darko, Zodiac, Prisoners, Lo Sciacallo, Okja, Life e Spider-Man: Far from Home. Durante la sua carriera ha anche ottenuto una candidatura come “Miglior attore non protagonista” per I segreti di Brokeback Mountain.