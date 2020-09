Al centro di tutto in Nero a Metà 2 ci sarà ancora la morte di Olga ma, ancor di più, il fatto che tutto sia ricaduto su Muzo. Carlo si sta impegnando per aiutare l’amico nonostante quello che pensa il collega e braccio destro, Malik, ma proprio la loro diversità di vedute, renderà tutto più chiaro quando sarà il momento. L’appuntamento con la serie con Claudio Amendola è fissato per oggi, 24 settembre, su Rai1 con i nuovi episodi in cui le indagini non si fermeranno né riguardo ai casi singolari e né a quelli che stanno tenendo impegnati i protagonisti.

Nel terzo appuntamento con Nero a Metà 2 andranno in onda gli episodi dal titolo “Quello che resta” e “Qualcosa di troppo” in cui vengono ritrovati dei vestiti in un cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non lascia pensare a niente di buono. Gli abiti appartengono infatti ad un ragazzo scomparso e, secondo le prime rivelazioni dei suoi compagni, sembra che fosse vittima di bullismo ma in classe nessuno vuole dire nulla di più, fino alla scoperta della sua morte.

Ecco il promo degli episodi in onda oggi su Rai1:

Grazie al tenace lavoro di ricerca della squadra, Malik si convince finalmente dell’innocenza di Muzo mentre Carlo riesce ad ottenere per l’amico i domiciliar convinto che la morte di Olga e quella di Paolo siano collegate. Per questo mette Ottavia sulle tracce della macchina che ha investito il ragazzo e prova a seguire una pista tutta nuova fino a che non riesce davvero a scagionare definitivamente Muzo, ma chi ha ucciso Olga e Paolo?

Intanto, la squadra lavora ad un altro caso: un accumulatore seriale viene ucciso nel suo appartamento e per riuscire a venire a capo della questione sembra che sia utile il contributo della psicologa che seguiva da tempo il disturbo dell’uomo. Tra Monica Porta e Malik scatta un feeling immediato, non solo lavorativo mentre Lisi, padre biologico di Emma, decide di far valere i suoi diritti.

Nero a Metà 2 torna in onda la prossima settimana, 28 settembre, con due nuovi episodi, il settimo e l’ottavo della stagione, dal titolo “Quanto è difficile cambiare” ed “Un gioco pericoloso”, e poi anche l’1 ottobre con gli episodi “Promesse” e “L’amore e le sue conseguenze”. Questo significa che il finale previsto per il 15 ottobre andrà in scena una settimana prima.