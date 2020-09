Sarà presentato il 14 ottobre il OnePlus 8T, prossimo top di gamma del produttore cinese, di cui è stato pubblicato un nuovo teaser, come riportato da ‘gmsarena.com‘. L’anticipazione si concentra sulla ricarica rapida, uno dei cavalli di battaglia di questo prossimo terminale. Il sistema prenderà il nome di ricarica dual-cell, con l’indicatore del processo di ricarica pronto a riempirsi praticamente all’istante. Etichettato come ‘Warp Charge’, tutto lascerebbe pensare che il OnePlus 8T adotterà la ricarica rapida a 65W, come più volte ribadito anche in passato.

L’accordo di licenza preso con OPPO deve aver portato i propri frutti, ormai è chiaro: del resto, l’azienda cinese fa uso di questa tecnologia già da diverso tempo (OPPO Find X2 Pro ne è la prova concreta, adottando due unità energetiche da 2130mAh, ognuna in grado di utilizzare il sistema SuperVOOC 2.0 a 65W per ricaricare la batteria da 4600mAh da 0 a 100% in appena 38 minuti). La stessa tecnologia, che OnePlus ribattezza con il nome ‘Warp Charge’, potrebbe essere adottata sul OnePlus 8T (usiamo il condizionale perché il dispositivo non è stato ancora presentato, anche se ci sono pochi dubbi a riguardo). Del resto, all’appello manca solo OnePlus, visto che la tecnologia di ricarica rapida a 65W è stata già utilizzata anche da Realme a bordo del sup Realme X50 Pro 5G, chiamandola però ‘SuperDart’.

Un altro motivo per aspettare il OnePlus 8T, nonostante sia stato detto del terminale potrebbe costare un po’ in più rispetto al OnePlus 8 (all’incirca una ottantina di euro): in alternativa c’è da prendere in considerazione il OnePlus Nord, modello di fascia intermedia, ma che si sta facendo valere (al di là del problema degli hard-reset spontanei, che siamo sicuri troverà la giusta soluzione da parte del produttore cinese). Quanti di voi daranno fiducia all’OEM e punteranno sul OnePlus 8T ad occhi chiusi non appena disponibile? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.