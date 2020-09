La “guerra fredda” dei browser ha recentemente trovato in Microsoft Edge un nuovo e agguerritissimo contendente. Capace di mandare in pensione il vetusto Internet Explorer e di farsi apprezzare da moltissimi utilizzatori di Windows 10. Non solo, con il passare del tempo il colosso di Redmond continua a migliorare la sua offerta e a dotarla di nuove e utili funzionalità. Non a caso, la compagnia statunitense ha appena annunciato tutta una serie di modifiche e aggiornamenti che andranno a ridurre sensibilmente i consumi in termini di batteria e risorse dei nostri device.

Il nuovo update di Microsoft Edge è disponibile per Edge Canary, vale a dire il programma Beta del browser, e va ad agire su tre fronti con l’obiettivo comune di ridurre i consumi, come già dicevamo. Più in particolare, la prima area di azione prende il nome di Sleeping Tabs e di fatto va a congelare le schede aperte ma che non vengono utilizzate. Una funzione, questa, che permette di raggiungere un calo dei consumi di memoria fino al 26% in meno, che tocca invece il 29% in meno per quanto riguarda l’utilizzo della CPU. L’opzione si fa ancora più preziosa se affiancata alla già esistente SegmentHeap, utilizzata in Edge per tagliare fino al 27% il consumo di RAM.

Come si legge sulle pagine del portale WindowsLatest, Microsoft ci tiene a sottolineare che le due novità introdotte possono lavorare in sinergia, e che, mixate, potrebbero tradursi in “eccellenti risparmi per la batteria su laptop e 2-in-1”. Non è tutto, perché la versione 87 di Canary apporta pure delle modifiche e dei sensibili miglioramenti alla gestione delle risorse delle schede e a quella delle risorse più in generale, per rendere così Chromium – su cui si basa lo stesso Edge, esattamente come il rivale Chrome – sempre più veloce e a favore di utente. Voi lo state utilizzando come browser predefinito?