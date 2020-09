Mascherina obbligatoria in Campania anche all’aperto e nell’arco di tutta la giornata: questa l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca alla fine della riunione dell’Unità di crisi regionale tenutasi quest’oggi 24 settembre. Come riportato dalla nota agenzia di stampa ‘adnkronos.com‘, al di là della distanza che intercorre tra un soggetto e l’altro, bisognerà indossare il dispositivo di protezione personale. De Luca ribadisce l’importanza di ripristinare fin da subito l’adozione di comportamenti responsabili, soprattutto adesso con la riapertura delle scuole. Occorre il massimo rigore se si vogliono evitare chiusure generalizzate: in sintesi questo il succo del discorso improntato dal governatore pochi minuti fa.

Non si è più potuto fare a meno di adottare la mascherina obbligatoria in Campania anche nei luoghi all’aperto, per tutta la giornata (h24), ed a prescindere dalla distanza interpersonale, ad eccezione di alcune situazioni in particolare (ristoranti, bar, sport outdoor, etc.). L’obbligo esula dai bambini al di sotto dei 6 anni, per gli ammalati affetti da patologie non compatibili con l’uso del dispositivo di protezione personale e durante l’attività sportiva o motoria di carattere individuale. L’ordinanza va anche a conferma di quanto disposta da quella precedente dell’8 agosto circa l’obbligo di rilevamento della temperatura corporea di utenti e dipendenti pubblici, impedendo l’accesso ai soggetti con temperatura superiore ai 37.5°.

I titolari di esercizi di natura commerciale, ricreativa e culturale (indoor) di garantire la presenza di dispenser con gel igienizzante con cui poter sanificare le mani prima dell'entrata. Infine, al di là della mascherina obbligatoria in Campania anche all'aperto e per tutta la giornata, viene anche confermato l'obbligo di identificare almeno un soggetto per tavolo, conservandone i dati personali mediante l'esibizione di un documento di identità.