Un’altra attrice di Friends avrebbe dovuto interpretare l’iconica Rachel Green al posto di Jennifer Aniston. E no, non si tratta delle altre due co-protagoniste femminili, Courteney Cox e Lisa Kudrow (Monica e Phoebe nella serie), ma di Jane Sibbett.

Quest’ultima ha preso parte alla sit-com nei panni dell’ex moglie di Ross Geller, Carol Willick, che nel primissimo episodio si scopre essere lesbica e avere una compagna. Il rapporto tra i sue continuerà ad essere conflittuale, pur migliorando col tempo, nonostante la nascita del figlio Ben.

A quanto pare la Sibbett era stata provinata e scelta di produttori di Friends per interpretare il ruolo di Rachel, come ha rivelato in un’intervista a News.Com.Au, spiegando di non aver mai raccontato questo particolare perché ormai nell’immaginario collettivo l’identificazione tra il personaggio e la sua interprete Jennifer Aniston è insindacabile.

In realtà volevano che fossi un altro personaggio, uno dei sei principali. Si trattava di Rachel, ma di solito non lo dico alla gente perché Jen… Non c’è nessuno che avrebbe potuto farlo come Jen.

Secondo il suo racconto, all’epoca a frenare il suo ingresso nel cast come volto principale di Friends è stata la sua gravidanza, che poi è stata inserita nella trama rendendo Carol incinta di Ross nonostante si fossero appena lasciati. La Sibbett ha insistito coi suoi agenti perché informassero i produttori della serie che, al momento del provino, era già incinta: la gravidanza ha rappresentato un ostacolo insormontabile per l’interpretazione del personaggio di Rachel, che entra in scena come giovane sposa in fuga dall’altare e certamente non in dolce attesa. Per questo i produttori hanno dovuto sostituire la Sibbett, scegliendo poi la Aniston e ricompensandola col ruolo di Carol.

Ovviamente hanno detto che non avrebbe funzionato. Ma non ho rimpianti, mio ​​Dio, non è possibile che qualcuno si sia avvicinato a quello che ha fatto Jennifer Aniston con Rachel. Era così perfetta.

La Sibbett ha debuttato nel ruolo di Carol prendendo il posto di Anita Barone, che aveva interpretato il personaggio nella sua prima apparizione. Pare che anche la Barone, a sua volta, sia stata in lizza per interpretare Rachel Green e poi abbia lasciato la serie per un ruolo più duraturo.

Nonostante la sportività con cui Jane Sibbett commenta quella possibilità sfumata, è chiaro che si sia trattato di un’enorme occasione mancata per un’attrice che ha poi lavorato molto in tv ma senza ottenere grandi ruoli da protagonista. Quello di Rachel Green è un ruolo che, considerando l’eredità che ancora oggi Friends può vantare dopo oltre 25 anni dal debutto, avrebbe certamente rivoluzionato la sua carriera imprimendole una spinta senza pari.