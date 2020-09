Pare siano ormai un vecchio ricordo le segnalazioni sui problemi iOS 14, emersi durante i test con le beta sfornate da Apple, a proposito delle prestazioni riguardanti i vecchi device. Se da un lato procede senza sosta il lavoro degli sviluppatori indipendenti, al punto che nella giornata di ieri ho portato alla vostra attenzione un nuovo bollettino a proposito del jailbreak ottimizzato sul recente aggiornamento, oggi 24 settembre voglio affrontare con voi un altro punto.

Andamento degli iPhone con l’aggiornamento e possibili problemi iOS 14

Come sempre avviene in questi casi, ad una settimana di distanza dal rilascio dell’aggiornamento, molti utenti di iPhone si chiedono se l’upgrade apporti miglioramenti di velocità rispetto ad iOS 13 o meno. E, soprattutto, se ci siano dei significativi passi in avanti per quanto riguarda iOS 12, iOS 11 e persino iOS 10. In particolare, sul web risulta disponibile un video che consente il primo vero confronto tra l’impatto avuto con iOS 14 in termini di prestazioni rispetto ai predecessori.

Secondo iPhone Hacks, in passato gli aggiornamenti iOS erano noti per rallentare gli iPhone più vecchi. E così è stato fino a quando Apple non è riuscita a risolvere il problema con il rilascio di iOS 12 nel 2018. Da allora, la società ha cercato di mantenere la velocità costante, in termini di performance, su tutti i suoi dispositivi, anche con le versioni iOS più recenti. L’ultimo aggiornamento di iOS 14 è l’esempio perfetto di questo trend, visto che il video a fine articolo ci mostra i passi in avanti fatti addirittura con l’iPhone 6S.

Tuttavia, secondo quanto reportizzato da Lussuosissimo, abbiamo conferme anche in Italia sul fatto che i recenti iPhone 11 abbiamo riscontrato le medesime migliorie. Il video qui di seguito, infatti, ci mostra un miglioramento deciso giunto con iOS 14, indipendentemente dal melafonino utilizzato, soprattutto in termini di apertura delle app e navigazione. Ecco il video che lo dimostra.