Siamo tutti rimasti ancora alla lite tra Kevin e Randall andata in scena nel finale della quarta stagione ormai più di sei mesi fa e, a quanto pare, non dovremo farlo ancora a lungo visto che la première di This is Us 5 è stata anticipata ad ottobre. Ottime notizie arrivano dagli Usa e dalla NBC che ha deciso di cambiare idea cambiando quella che era stata annunciata come data di debutto della nuova stagione del family drama più amato del momento.

La quinta stagione dello show della NBC verrà lanciata con una premiere di due ore il 27 ottobre, il martedì prima delle elezioni presidenziali, e questo significa che la serie ripartirà tre settimane prima della precedente data fissata per il 10 novembre. Ma le buone notizie non arrivano mai da sole e mentre il pubblico può finalmente iniziare il conto alla rovescia in attesa di vedere i nuovi episodi di This is Us 5 (che andranno in onda quasi in contemporanea anche su Fox di Sky in Italia), il cast si prepara a tornare sul set.

Secondo quanto riportato da Deadline la scorsa settimana, le riprese di This Is Us 5 dovrebbe iniziare proprio oggi, 24 settembre. Sul set ci saranno ancora Mandy Moore, Sterling K.Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Chris Sullivan e Susan Kelechi Watson insieme a tutte le novità e ai volti nuovi che via via conosceremo.

E in Italia? La quinta stagione andrà in onda su Sky, molto probabilmente a partire da novembre o ancora dopo (anche se non c’è nessuna conferma ufficiale al momento), mentre in chiaro attualmente la prima stagione sta andando in onda in replica su TV2000. Proprio martedì 29 settembre è previsto il gran finale ma, con grande delusione da parte dei fan, non si proseguirà con gli episodi della seconda stagione ancora inedita in chiaro in Italia. Al posto del family drama andranno in onda gli episodi del Detective McLean.