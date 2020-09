La promessa di un Halloween spaventosamente divertente arriva da Truth Seekers, in arrivo su Prime Video il 30 ottobre. Si tratta di una comedy soprannatuale in otto episodi, scritta da Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz e prodotta da un team già al lavoro su L’Alba dei Morti Dementi, Hot Fuzz, Sick Note e Paul. Il mondo misterioso, pieno di minacce e mostri nascosti di Truth Seekers unisce dunque il comico e il terrificante per raccontare di un gruppo di investigatori paranormali che si ritrovano per filmare e condividere online degli avvistamenti di fantasmi.

Con il passare del tempo queste apparizioni si fanno sempre più frequenti e inquietanti: chiese, bunker sotterranei, ospedali abbandonati si ritrovano infestati da fantasmi, che i Truth Seekers identificano sfruttando vari aggeggi casalinghi. Le terrificanti esperienze vissute dai protagonisti diventano addirittura mortali, nel momento in cui si ritrovano a indagare su una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l’intera razza umana.

Il team dei Truth Seekers è composto dal Fox Mulder della situazione, l’investigatore part-time Gus (Nick Frost), dal suo nuovo aiutante, Elton (Samson Kayo), da Astrid (Emma D’Arcy), una giovane donna alle prese con un serio problema legato ai fantasmi, e dal padre di Gus (Malcolm MacDowell). Nel corso degli episodi il gruppo si imbatte in svariate creature soprannaturali, e persino in una strampalata cospirazione architettata da alcuni loschi figuri. Fra i membri del cast di Truth Seekers su Prime Video figurano anche Simon Pegg, Susan Wokoma e Julian Barratt.

In un’intervista a Empire, Frost ha parlato di Truth Seekers come di un’X-Files britannica con una matrice umoristica nutrita dalle situazioni strane nelle quali i personaggi si ritrovano. La serie sarà presentata in anteprima al Canneseries e si svelerà ulteriormente al New York Comic Con, in attesa del debutto su Amazon Prime Video il 30 ottobre 2020.

Il trailer in italiano di Truth Seekers è disponibile a questo link.

