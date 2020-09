Tutti gli autori del nuovo album di Renato Zero, in uscita il 30 settembre in occasione del suo compleanno. Immancabile la sua firma, ma anche quella di Vincenzo Incenzo, storico collaboratore dell’artista romano dai tempi de L’Impossibile Vivere.

12 le tracce che saranno presenti nel terzo volume di Zerosettanta, cofanetto che sarà rilasciato richiamando il consueto conto alla rovescia con il quale gli zerofolli sono soliti chiamarlo in scena. La prima uscita, che sarà inserita nel cofanetto illustrato da Valeria Corvino, parte con il brano scritto dal giovane Leonardo Vizzini, Il Linguaggio Della Terra.

La prima traccia dell’album rappresenta lo spaccato dei fraintendimenti e delle lacerazioni che caratterizzano il rapporto tra gli uomini. Il Linguaggio Della Terra è però unico ed è questa regola universale a non essere gradita dall’uomo, che si ostina a interpretare ogni segnale in maniera personale.

L’album continua con L’Angelo Ferito ed è anche il primo incontro tra tre amici e tre anime, rappresentate da Renato Zero, Phil e Numa Palmer. Il protagonista è un impiegato della Vita, che viene ostacolato e contrastato da chi tiene in mano il potere. Non c’è possibilità di riscatto, per quelli come lui. In questo testo si inserisce anche la pandemia, che viene mandata a quel paese dall’Angelo, senza usare troppi mezzi termini.

Come Fai è un elogio negativo all’ignoranza, quella che sembra essere diventata la medicina per tutti i mali. Si torna a parlare di mascherine, che non devono diventare un alibi per non esporsi per non “metterci la faccia”.

Poca Vita ospita il genio di Alan Clark. Si mettono a confronto periodi e situazioni, soprattutto in chi ha vissuto tanto e ha attraversato tanto gli abbracci della vita. Nessuna nostalgia può offuscare il nostro senso critico, così da impedire che il presente sia condizionato dal passato e che questo influenzi il presente.

In Stai Giù torna Vincenzo Incenzo che traina un invito alla lotta e al riscatto: “Ciò che ha preservato i ragazzi-maturi come me è la militanza, senza limiti d’orario né di durata. Se si possiede determinazione e scatto, questi requisiti possono albergare in noi per sempre e la saggezza è il premio finale dopo la lotta”.

È L’Età si rivolge invece alla “Signora”, colei che si trova oltre le nuvole e della quale, spesso, ci si dimentica della presenza. In Immanorato di Me, Renato Zero canta dell’importanza di piacersi e della necessità di amare se stessi nonostante il tempo che passa e gli improvvisi cambi di prospettiva, di esposizione e di attenzione.

Sognando Sognando è un invito a non perdere mai di vista l’importanza del sogno, quella che ci infonde coraggio ed è in grado di aprirci gli occhi: “Ma chi non sogna dovrebbe preoccuparsi. Potrebbe significare un mal funzionamento della valvola liberatoria, o una disfunzione del vaso analitico!”.

L’elogio agli eroi che rimangono nell’ombra è invece cantato in Gli Ultimi, nella quale Renato Zero racconta la vita di coloro che non amano la competizione e che si impegnano per un risultato senza fare troppo rumore.

L’album si chiude con Seduto Sulla Luna ed è un concentrato della forza dell’artista che si è espressa fino dal giorno della sua nascita: “Distante da ogni paragone o connotazione, la mia forza è sempre stata quella di non dare mai nulla per scontato. In questo modo mi sono sempre inventato e rigenerato. Mi rifugiavo li: ero quello “seduto sulla Luna”. Contemplativo e visionario.

Se volevate conoscere un alieno, ce lo avete avuto davanti, dal 30 Settembre del 1950″.

Tracklist di Zerosettanta con autori