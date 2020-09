Cambio di guardia al vertice del cast de Il Cacciatore 3: ad inseguire i mafiosi stragisti nella Palermo degli anni Novanta non sarà più Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari, ma la magistrata Paola Romano, interpretata dalla new entry Linda Caridi.

A rivelarlo in esclusiva è Variety, che dando la notizia dell’inizio delle riprese in Sardegna ufficializza in anteprima il grande cambiamento all’interno del cast: Linda Caridi, definita un “talento in ascesa” dopo la partecipazione al film Lacci di Daniele Lucchetti presentato a Venezia 77, prende il posto del protagonista Francesco Montanari, che lascia la serie dopo due stagioni di grande successo su Rai2 vendute in decine di Paesi nel mondo.

Di conseguenza, cambia il volto simbolo della lotta alla mafia al centro della trama de Il Cacciatore 3: dopo Saverio Barone, personaggio liberamente ispirato alla storia del magistrato Alfonso Sabella da lui stesso raccontata nel libro Cacciatore di Mafiosi, il testimone passa alla magistrata Paola Romano, nuovo procuratore antimafia di Palermo.

Termina così l’avventura di Montanari nei panni del valoroso magistrato che gli è valsa la consacrazione internazionale: l’attore di Romanzo Criminale, da sempre impegnato anche col cinema e il teatro, è stato premiato per la migliore interpretazione per il ruolo di Barone al Festival Canneseries nel 2018, dove Il Cacciatore è stato presentato col titolo internazionale The Hunter per essere venduto in circa 60 Paesi negli ultimi due anni.

L’arrivo di una nuova protagonista per Il Cacciatore 3 è stato confermato a Variety da Rosario Rinaldo della Cross Productions, una partecipata della società Beta Productions che realizza la serie: “Sono davvero felice perché questa terza stagione prenderà una nuova svolta in termini di arco del personaggio” ha anticipato.

Il Cacciatore 3 non debutterà prima del prossimo anno: sono appena iniziate, infatti, le riprese che dureranno sedici settimane tra la Sardegna, Palermo e Roma. Creata da Marcello Izzo, Silvia Ebreul e lo stesso Alfonso Sabella che con la sua esperienza diretta ha ispirato la trama, la serie è diretta da Fabio Paladini e Davide Marengo.

Francesco Montanari apparirà comunque nei nuovi episodi: l’attore è attualmente sul set de Il Cacciatore 3, segno che il cambio di guardia avverrà evidentemente con un passaggio di testimone tra i due personaggi.