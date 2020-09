Potrebbe essere questo il giorno giusto per acquistare un Samsung Galaxy S20 a prezzo basso. Tutto sta nel sapersi muovere oggi 24 settembre all’interno dello store Unieuro, in quanto accorpando tre promozioni disponibili per il pubblico, potrete raggiungere lo sconto massimo. Un prezzo finale che, come si potrà notare attraverso il nostro articolo di oggi, non abbiamo mai visto neanche su Amazon. Cerchiamo dunque di condividere tutte le informazioni necessarie per sfruttare al massimo la campagna.

I tre passi per far scendere il prezzo del Samsung Galaxy S20 su Unieuro

Partiamo dal presupposto che il prezzo del Samsung Galaxy S20 su Unieuro parta da 929 euro. Lo sconto di queste ore, più in particolare, è automatico e ci fa scendere direttamente a circa 630 euro. Insomma, immediato il risparmio di 300 euro, se pensiamo alle condizioni iniziali proposte per il top di gamma Android 2020. Le occasioni, però, non si arrestano qui per chi è alla costante ricerca della migliore occasione possibile con il dispositivo in questione.

Ad esempio, con la promozione odierna, sarà sufficiente aggiungere il Samsung Galaxy S20 al carrello per usufruire di un altro sconto pari al 5% del valore del prodotto, avvicinandovi in questo modo alla soglia dei 590 euro. Infine, aggiungendo il coupon “SCONTOUNI10” poco prima di procedere con l’ordine, vedrete abbassato di ulteriori 10 Euro la cifra. Seguendo il percorso illustrato oggi 24 settembre, avrete la possibilità di far scendere il prezzo dello smartphone Android a 587,55 Euro.

Al momento non si hanno informazioni precise a proposito della scadenza della promozione Unieuro per il Samsung Galaxy S20, ma se teniamo a mente il fatto che qui c’è un mix di tre offerte, allora potrete facilmente capire che nel giro di poche alcuni plus potrebbero venir meno. Che ne pensate dell’occasione presa in esame questo giovedì per voi?