In un periodo storico normale ed estraneo all’emergenza coronavirus, la Supercoppa UEFA 2020 avrebbe rappresentato l’antipasto perfetto per la stagione calcistica. Il suo inquadramento temporale è abitudinariamente previsto per le ultime settimane del mese di agosto. È in questo frangente che i vincitori di Champions League e quelli di Europa League si incontrano, per contendersi un altro ambito trofeo. Quello di leader assoluto del calcio a livello europeo.

Storia diversa quella di quest’anno, con la Supercoppa UEFA 2020 che ha dovuto adeguarsi a calendari in dinamico divenire. Lo slittamento estivo delle fasi finali delle competizioni europee ha richiesto uno spostamento della sfida tra i campioni in carica. Che finalmente, nella serata odierna, potranno scendere in campo per provare a portare nella propria bacheca un nuovo trofeo.

Supercoppa UEFA 2020, la diretta anche in chiaro

Saranno Bayern Monaco e Siviglia le compagini pronte a darsi battaglia nell’ultimo capitolo di una stagione infinita. La Supercoppa UEFA di questa sera sarà l’imperdibile atto finale legato alle competizioni continentali conclusesi nel mese di agosto. E chiaramente nessuno, tra bavaresi e andalusi, vorrà uscire triste dal campo.

Le previsioni sono dunque tutte orientate verso un match spettacolare, complice anche il grande dinamismo delle due formazioni. Il Bayern Monaco è reduce da un sontuoso 8-0 rifilato allo Schalke, mentre il Siviglia non è ancora tornato in campo nella competizione nazionale. Meglio tirare il fiato ancora un po’ e arrivare con le gambe riposate all’appuntamento con la squadra tedesca.

Uno spettacolo imperdibile che chiaramente sarà possibile ammirare in tv sull’emittente satellitare Sky. In questo caso, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203) i canali di riferimento per la pay tv, ma anche in non abbonati potranno fruire del match in chiaro.

La diretta dell’incontro tra Bayern Monaco e Siviglia è infatti prevista anche su Canale 5. E ovviamente, a corredo del tutto, arriva anche il supporto dello streaming, fruibile sia tramite Skygo – agli stessi canali citati in precedenza – che su Mediaset Play. Il fischio d’inizio del match è previsto per le 21.00 di questa sera.