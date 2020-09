Fedez infortunato corre in ospedale per una radiografia al piede. Così sono trascorse le ultime ore dell’artista di Rozzano, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche dopo un incidente sul campo da basket.

Federico Lucia aveva testimoniato alcuni momenti della partita amichevole con il campione Gigi Datome, attraverso alcune immagini comparse nelle sue stories di Instagram. Durante il match, Fedez è caduto procurandosi un infortunio al piede che ha richiesto approfondimenti clinici.

Recatosi in ospedale per una radiografia, Fedez ha poi comunicato di aver scampato la frattura – che temeva – ma di aver guadagnato una rottura dei legamenti: “Non mi è andata così male, dovrò stare fermo sul divano. L’unico problema è che a Leone piace correre in giro per la casa e non stare vicino al papà. Quindi sarò solo tutto il giorno”.

Nonostante l’infortunio, Fedez ha voluto ricordare il suo prossimo appuntamento musicale, in programma per la mezzanotte del 25 settembre, con il nuovo singolo Bella Storia. Il brano arriva dopo la rivisitazione di Children di Robert Miles, che ha intitolato Bimbi Per Strada. La sua nuova era discografica era iniziata con Problemi Con Tutti (Giuda), in vista dell’uscita del prossimo album che sembra ormai imminente.

La sua ultima prova discografica risale al 2019, quando aveva pubblicato Paranoia Airlines. L’artista lo aveva definito un disco di transizione, rilasciato dopo l’esperienza congiunta con J-Ax che ha concluso con il grande concerto che hanno tenuto a San Siro il 1° giugno 2018.

La collaborazione tra i due non si è conclusa amichevolmente ma con una rottura insanabile della quale nessuno dei due ha parlato troppo spesso. I motivi non sono ancora chiari, ma entrambi hanno ripreso con le rispettive carriere da solisti. Fedez è ripartito con Paranoia Airlines, mentre il primo album di J-Ax dopo Comunisti Col Rolex è stato ReAle, pubblicato a gennaio 2020 e presentato al Blue Note di Milano.