Dovrebbe giungere anche in Italia, a stretto giro, un nuovo aggiornamento particolarmente importante per la serie Huawei Mate 10. Nonostante sia stata lanciata sul mercato quasi tre anni fa, infatti, si tratta di una famiglia di device che riceve upgrade con costanza. Ve ne sarete accorti con un nostro report estivo, ma più in generale sul fatto che tali modelli abbiano ricevuto upgrade quasi ogni mese dopo il loro lancio sul mercato. Un break, tra agosto e settembre, tuttavia c’è stato.

Il più importante aggiornamento per Huawei Mate 10 in autunno

Quello trapelato in queste ore, a conti fatti, ha tutte le carte in regola per essere il più importante aggiornamento per Huawei Mate 10 in programma durante la stagione autunnale. Questo, almeno, quello che emerge dall’articolo pubblicato nelle ultime ore da Huawei Update, con un intervento da parte dei tecnici che potrebbe andare al di là del semplice miglioramento per gli standard di sicurezza. Chiaramente, ne sapremo di più solo nei prossimi giorni, quando cioè il pacchetto software sarà pronto a fare il proprio esordio anche in Italia.

Al momento, la fonte ci parla di rilascio per Huawei Mate 10 inizia, con un aggiornamento destinato a portare con sé un sensibile miglioramento della stabilità del sistema, prima ancora che si parli della patch di sicurezza di agosto e settembre 2020. Il pacchetto software, dunque, è in distribuzione in Cina, ma a breve lo dovremmo trovare disponibile anche in Italia e nel resto d’Europa. La dimensione del tanto discusso upgrade per questi device 2017 risulta pari a 398 MB.

Aspettiamo a questo punto riscontri da parte di coloro che avranno modo di testare l’aggiornamento in questione per Huawei Mate 10, in modo da avere le idee più chiare sul reale impatto che avrà sui modelli menzionati oggi 24 settembre.