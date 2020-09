Riprendiamo il discorso del bonus TV, di cui si è largamente parlato ad ottobre scorso: come riportato dal ‘corriere.it‘, il passaggio al DVB-T2 è iniziato nel 2020 e culminerà nel giugno 2022. La transizione al nuovo standard di trasmissione del segnale televisivo è stata dettata dalla necessità di liberare le frequenze della banda 700 per la rete 5G di ultima generazione. Il cambiamento delle frequenze renderà i televisori di precedente generazione inabili alla trasmissione del segnale. Beninteso, non sarete obbligati a cambiare il vostro apparecchio: nel caso in cui non sia abilitato (sappiate comunque che un po’ tutti i televisori acquistati dal 1 gennaio 2017 risultano compatibili con lo standard DVB-T2) potrete acquistare un decoder (un po’ come avvenne anni fa col passaggio dall’analogico al digitale di prima generazione).

Ecco i requisiti per accedere al bonus TV: residenza italiana e valore ISEE inferiore ai 20 mila euro annuali. L’incentivo è aperto agli utenti che decideranno di acquistare una TV compatibili o un decoder da qui alla fine del 2022. Il Governo ha, infatti, stanziato un fondo di 151 milioni di euro spalmati nel triennio 2019-2022. Lo sconto massimo applicabile è di 50 euro. É possibile ottenere il bonus TV presentandosi in negozio con la domanda precedentemente compilata (potete scaricare il modulo da questa pagina), insieme ad un documento di identità in corso di validità e al proprio codice fiscale.

Con il modulo si auto-dichiarerà che il valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superare i 20 mila euro annuali, e che i membri dello stesso nucleo familiare non abbiano già usufruito del bonus TV. Non c’è altro da sapere sull’agevolazione che consente fino ad uno sconto massimo di 50 euro sull’acquisto di una TV compatibile con lo standard DVB-T2 o di un decoder da abbinare la vecchio apparecchio. Se avete domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.