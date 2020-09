Non sono isolate come si potrebbe pensare le segnalazioni da parte di coloro secondo cui il 187 non funziona da alcune ore a questa parte. Ricevere l’assistenza da parte degli operatori di TIM, infatti, potrebbe essere complicato ancora oggi 24 settembre per qualcuno. Si tratta di un canale diventato ormai punto di riferimento per tutti, come abbiamo notato anche attraverso un approfondimento dello scorso anno sul nostro magazine, ragion per cui è importante sapere quali siano i presupposti per affrontare la situazione.

Alternative se il 187 non funziona con TIM

In particolare, da mercoledì mattina alcuni utenti faticano moltissimo con il suddetto numero. Il 187 non funziona e, molto spesso, la chiamata viene bruscamente interrotta per motivi che non sono ancora chiari. Le risposte da parte della compagnia telefonica sui social sono generiche e non aiutano a fare chiarezza sulla vicenda, ma quantomeno ci offrono una soluzione alternativa che potrebbe venire incontro alle esigenze di tutti.

Qualora doveste incontrare difficoltà del genere, potete rifarvi ad esempio alla pagina Facebook di TIM. Inviando un messaggio privato, coi dati principali della vostra utenza, dovreste ottenere quantomeno un feedback iniziale per aprire il ticket. Si tratta dello step iniziale per risolvere il problema riscontrato sulla vostra linea fissa o mobile. Questa la risposta ufficiale che, invece, si trova nei più recenti commenti della compagnia telefonica: “Ti confermiamo che cerchiamo di gestire tutte le segnalazioni nel minor tempo possibile, ti rinnoviamo il nostro invito a pazientare“.

Dunque, se il 187 non funziona, ora sapete cosa fare. Negli ultimi giorni le segnalazioni sui problemi tecnici riscontrati con l’assistenza tecnica di TIM non sono rare, motivo per il quale dovrete fare molta attenzione. Solo sui social troverete un canale alternativo in grado di risultare efficace a breve termine, secondo quanto raccolto stamane.