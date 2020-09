Adesso che il Samsung Galaxy S20 Fan Edition è stato presentato cosa pensate potrebbe accadere alla linea dei Samsung Galaxy Fan Edition? La risposta è arrivata direttamente da ‘SamMobile‘, visto che sembra essere intenzione del colosso di Seul proporre tali varianti dei propri top di gamma ogni anno, offrendo le principali caratteristiche dei propri portabandiera a prezzi più accessibili. Non sappiamo se il discorso verrà o meno esteso alla serie Note, dato che il Samsung Galaxy Note 20 quest’anno può già configurarsi di suo come la versione FE del Note 20 Ultra.

In ogni caso è bene precisare anche che i Samsung Galaxy Fan Edition riceveranno almeno tre major-release del sistema operativo Android, esattamente come accade per i top di gamma. Se fino a qualche tempo fa il produttore asiatico garantiva fino ad un massimo di due major-release, a partire dal mese scorso i grandi aggiornamenti sono saliti a tre, almeno per i dispositivi più prestigiosi (tra cui gli smartphone pieghevoli, le linee dei Galaxy S10 e S20, quella dei Note 10 e Note 20, i vari Galaxy A51, A71 e A90 ed i Tab S6 e S7).

Riepilogando, il Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe essere solo il primo di una lunga serie di dispositivi Samsung Galaxy Fan Edition che si paleseranno di anno in anno a seconda dei top di gamma presentati ogni volta (non volendo considerare i Samsung Galaxy S10 e Note 10 Lite, che pure rientrerebbero in questa cerchia, pur presentando un nome differente e magari caratteristiche meno top di quelle incluse a bordo del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, che ricordiamo essere venduto in Italia al prezzo di 669 euro). Potrebbe fare eccezione la linea dei Samsung Galaxy Note, o comunque almeno quella di quest’anno, essendo già il Note 20 una sorta di versione economica del più avanzato Note 20 Ultra. Voi personalmente sentite di apprezzare questi modelli? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso.