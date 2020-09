L’app DAZN è da oggi 24 settembre disponibile per tutti i dispositivi Huawei: lo ha annunciato la divisione italiana del produttore cinese attraverso un comunicato stampa arrivato in Redazione. Da questo momento anche gli smartphone equipaggiati con i Huawei Mobile Services, e quindi al netto dei servizi Google, potranno scaricare l’app DAZN da AppGallery, lo store proprietario dell’azienda di Shenzhen. La lieta notizia arriva praticamente in concomitanza con l’inizio del nuovo campionato di calcio, estendendo la disponibilità del servizio a tutti i terminali finora rimasti sprovvisti di tale possibilità (si ricorda, infatti, che l’app DAZN era stata resa disponibile su AppGallery a giugno 2020 per i dispositivi con Google Mobile Services, vale a dire i vari Huawei P30 Pro New Edition, Huawei P Smart Pro e Huawei P Smart 2020).

Da oggi 24 settembre tutti gli utenti in possesso di uno degli ultimi dispositivi della famiglia Huawei P40, o di uno dei più recenti tablet ufficializzati dal produttore cinese (come nel caso dei vari MatePad T10 0 MatePad T10 S) avranno modo di seguire le partite della propria squadra del cuore o comunque tutti gli eventi sportivi proposti dalla piattaforma, tra cui tre match per ciascuna giornata di Serie A, ogni partita della Serie BKT, il calcio internazionale, la MotoGP (anche Moto2 e Moto3) ed i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD con il meglio del tennis, basket, ciclismo, sport invernali ed altro ancora.

Scaricare l’app DAZN da AppGallery è molto semplice facendo uso del tool di ricerca ‘Petal Search‘, in grado, tra l’altro, di mostrare le applicazioni provenienti da più store, ed indicando di ognuna la fonte (chiaro che i primi risultati visualizzati corrisponderanno alle applicazioni disponibili sul marketplace proprietario di casa Huawei). Concludiamo qui il discorso certi di avervi dato una buona notizia. Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è lì appositamente per questo.