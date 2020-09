Zayn Malik verso il nuovo album. Gli ultimi indizi dell’ex One Direction sembrano condurre tutti nella stessa direzione, ovvero in quella di nuova musica imminente. Il suo profilo social è stato ripulito, con la comparsa di altre foto che suggeriscono quanto il ritorno sia vicino.

Le poche novità che l’artista ha voluto concedere hanno fatto immediatamente balzare in trend topic l’hashtah #Z3ISCOMING, con le fan che sono impazzite al solo pensiero che il loro idolo possa tornare alla musica in un periodo così particolare per la sua vita.

L’artista sta infatti per diventare padre del suo primo figlio e, nonostante le ultime indiscrezioni parlassero del contrario, il piccolo (o la piccola) Malik non è ancora venuta alla luce. Il parto è atteso per i prossimi giorni: la madre di Gigi Hadid aveva dichiarato che il bambino sarebbe nato nel mese di settembre, senza specificare in quale data.

La sua esperienza negli One Direction è terminata nel 2015, quando Malik ha deciso che era arrivato il momento di dedicarsi alla carriera da solista. Il primo album risale al 2016 e s’intitola Mind Of Mine, al quale aveva fatto seguire Icarus Falls nel 2018. Lunga la serie di singoli con la quale l’artista ha ingannato l’attesa di nuova musica, ma sembra che sia finalmente arrivato il momento di tornare con qualcosa di inedito che potrebbe anche coincidere con l’arrivo del suo primogenito.

Il 2020 è anche l’anno del decennale di carriera degli One Direction, che non è stato festeggiato con la reunion che in molti si sarebbero aspettati. La ricorrenza è stata invece celebrata con un sito che ha raccolto tutto il meglio di questi anni, compresi i primi passi del gruppo a X Factor UK, dove si sono formati. Tutte le speranze si sono spente quando, qualche mese fa, aveva deciso di lasciare la casa discografica di Simon Cowell con la quale aveva debuttato.