Il caso dell’uccisione di George Floyd e il massiccio movimento di proteste che ne è seguito avrà conseguenze importanti sulla rappresentazione – spesso stereotipata e di parte – delle forze dell’ordine statunitensi nelle serie tv: Chicago PD, ad esempio, affronterà direttamente il tema della riforma della polizia e della giustizia auspicata dal movimento Black Lives Matter e da numerose altre associazioni per i diritti umani e civili nella sua prossima stagione, l’ottava, attesa in autunno su NBC.

Impossibile ignorare un movimento d’opinione che sta sconquassando gli Stati Uniti alla vigilia di una tornata elettorale per le presidenziali in cui la questione giustizia è al centro del dibattito politico e sta mettendo in difficoltà gli stessi candidati: la riforma di un sistema iniquo che dovrebbe abbracciare sia l’aspetto giudiziario che quello repressivo, con una revisione profonda dell’istituzione della polizia a partire dai suoi contestati protocolli, è ormai l’elefante nella stanza che nessun racconto ambientato nella contemporaneità può permettersi di ignorare.

Il poliziesco Chicago PD tratterà la spinosa questione che ha infiammato gli Stati Uniti dopo la morte dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis lo scorso maggio ed altri casi clamorosi di brutalità ingiustificata della polizia contro cittadini di colore – l’omicidio di Breonna Taylor o la sparatoria che ha reso invalido Jacob Blake, solo per citare quelli dalla maggiore risonanza mediatica – attraverso l’introduzione di un nuovo personaggio, interpretato dalla new entry del cast Nicole Ari Parker.

L’ex volto di Empire si unirà al team di Chicago PD nell’ottava stagione della serie drammatica di Dick Wolf come la vice sovrintendente Samatha Miller, originaria di Atlanta e fervente progressista: sostenitrice di una riforma della polizia nell’ottica del rispetto dei diritti delle minoranze, farà pressione su Voight (Jason Beghe) e i membri del dipartimento di polizia di Chicago affinché si adattino alla nuova realtà, non tollerando violazioni ai nuovi standard richiesti alle forze dell’ordine. Come annunciato da Deadline, il personaggio della Parker avrà “un importante ruolo ricorrente” nel corso dell’ottava stagione attualmente in produzione.

D’altronde proprio il personaggio principale di Chicago PD è noto per i suoi problemi disciplinari dovuti all’uso di metodi violenti e al limite della legalità nella caccia ai criminali, procedure che includono lesioni fisiche e minacce gravi certo non rispondenti al rispetto di protocolli di garanzia dell’incolumità dei sospetti. Il personaggio della Miller avrà dunque il suo bel da fare nell’imporre ad un poliziotto vecchia scuola come Voight nuovi standard professionali da rispettare.

Oltre a Chicago PD, ad affrontare la questione della necessità di una riforma organica della giustizia e della polizia saranno anche altri procedural come Law & Order – Unità Vittime Speciali, Blue Bloods e NCIS, come pure la comedy Brooklyn Nine-Nine. D’altronde, qualsiasi sceneggiatore decidesse di non entrare nel vivo della questione scrivendo un poliziesco rischierebbe perlomeno di far risultare la sua serie fuori dal tempo.