Tricarico scrive per lo Zecchino D’Oro e si lascia affiancare da una vecchia conoscenza, una presenza quasi sconosciuta in termini di mercato discografico. Il cantautore di Io Sono Francesco, infatti, ha scritto il brano in gara insieme al regista Leonardo Pieraccioni.

L’accoppiata non è del tutto inedita. Francesco Tricarico, infatti, aveva partecipato al film Ti Amo In Tutte Le Lingue Del Mondo (2005) del regista toscano sia come attore che come autore: oltre ad aver scritto il brano Solo Per Te incluso nella colonna sonora, infatti, l’artista aveva interpretato il ruolo di Frate Francesco. A questo giro i due amici e sodali hanno rimesso mano alle loro capacità e hanno scritto il brano Mozart È Stato Gestito Male.

Come racconta Tricarico a Rockol, il brano è stato scritto insieme a Pieraccioni durante il lockdown quasi per scherzo, fino a quando il regista ha pensato di proporlo per la nuova stagione dello Zecchino D’Oro. La gara, infatti, partirà il 2 dicembre 2020 e ad interpretare il brano di Francesco Tricarico e Leonardo Pieraccioni saranno i piccoli Davide Bellemo e Martina Serravalle, rispettivamente di 6 e 9 anni.

La novità sta anche nel genere scelto: se Tricarico scrive per lo Zecchino D’Oro lo fa scegliendo un genere apparentemente anomalo per la gara dei bambini. Mozart È Stato Gestito Male è un brano trap, una scelta che il cantautore giustifica per i giochi di parole ed è convinto che sia lo stile più vicino alle nuove generazioni.

Nel testo si racconta la ribellione emozionale di un bambino che non viene ascoltato dagli adulti. Il brano ha avuto la benedizione di Orietta Berti, nella giuria, e del direttore artistico Carlo Conti. Tra gli autori troviamo anche Simone Cristicchi.

Anche se Tricarico scrive per lo Zecchino D’Oro non è celato il filo rosso con la storica Io Sono Francesco: “Entrambe sono in antitesi con l’andare dritti”, spiega il cantautore.