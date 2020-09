Sarà Crepe il nuovo singolo di Irama estratto dall’EP rilasciato lo scorso 28 agosto. Il cantautore è reduce dal grande successo del brano estivo, Mediterranea, appena certificato triplo disco di platino, con il quale ha dominato le classifiche radio, di vendita e streaming ottenendo ampi consenti.

Mediterranea ha lanciato l’EP Crepe dal quale viene estratto anche il nuovo singolo, la title-track del disco. Crepe sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 25 settembre ma è già disponibile in digital download e in streaming insieme all’album, entrato direttamente al primo posto della classifica di vendite.

Per realizzare la copertina dell’album è stata utilizzata la tecnica giapponese Kintsugi: il volto di Irama riporta delle crepe saldate con dell’oro. Questa tecnica prevede infatti proprio l’utilizzo di metalli preziosi allo stato liquido (solitamente oro o argento) per la riparazione degli oggetti che, così, non vengono gettati ma vengono impreziositi dalle stesse crepe che riportano.

La crepa viene evidenziata e valorizzata integrandosi all’oggetto originario che diviene unico.

Attraverso i riferimenti alle crepe e a questa nota tecnica giapponese, Irama vuole simboleggiare la volontà di mettersi a nudo mostrando le proprie fragilità, che sono proprio ciò che rendono unico l’essere umano.

Il brano Crepe è la traccia che apre l’EP omonimo. Qui le crepe vengono cantante in relazione ad un pugno contro la parete ma il brano si apre con un interrogativo: “Di me che ti è rimasto?” che apre la strada ad una riflessione profonda nata dal vedere la donna dei propri sogni andar via con un altro uomo.

Crepe

Bazooka

Mediterranea

Flow

Arrogante

Eh Mama Eh

Dedicato A Te

Irama aveva annunciano l’EP con una riflessione sulla discografia, rimarcando la sua unicità nell’aspirare ad essere semplicemente se stesso:

“Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA”.

Compositori: Andrea Debernardi / Giulio Nenna / Giuseppe Colonnelli / Filippo Maria Fanti / Naicok Nay Fuentes Perez

Di me che ti è rimasto?

Credo soltanto il non fidarti di un bugiardo

Di me, di me, ti sto chiamando

Ma non rispondi perché lui ce l’hai di fianco

E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia, mia



Ed ora te ne vai con uno che un po’ mi assomiglia

Stanotte cerchi uno che un po’ mi assomiglia

Ma non è me

Ed il tuo odore non se ne va

Non te ne andare siamo a metà

Che se ti scopri non finirà

Ma se lo scopre poi finirà



Nella testa pensieri strani se mi tocchi con quelle mani

Poi mi dici che non lo ami con il culo sul suo Ferrari

Perché non mi stai guardando?

Tanto nessuno a parte noi lo capirà



E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia



Irama, ma, ma, ma

Aspetti il sole sola con le luci spente

Quel fondotinta che non copre le tue scelte

Ma eravamo sempre, noi eravamo sempre

Legati come la strada ad un delinquente

Come te lo spiego?

Giuro me ne frego

Lo so che tuo padre preferisce quello scemo

Dice sarò sempre un delinquente coi segni sulla pelle



E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia, mia



Ed ora te ne vai con uno che un po’ mi assomiglia

Stanotte cerchi uno che un po’ mi assomiglia

Ma non è me

Hai lasciato le crepe in me contro la parete

Irama, ma, ma, ma