Le riprese di Rocco Schiavone 4 si sono ufficialmente concluse. La fiction di Rai2, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, aveva aperto il set lo scorso marzo ma, come molte produzioni, ha dovuto interrompere le attività in corso a causa della pandemia di Covid-19.

Il set ha quindi riaperto all’inizio di giugno con il via ai casting e alle riprese, ovviamente con tutte le misure del caso. “Covid o non Covid, abbiamo trovato il modo per ripartire in sicurezza”, aveva dichiarato il produttore Rosario Rinaldo all’Ansa, “e siamo già molto contenti delle immagini di Schiavone che ci arrivano da Aosta.”

Primi mesi ad Aosta, dove si svolge la storia principale del vicequestore interpretato da Marco Giallini, poi la troupe si è spostata a Roma, per concludere la stagione. Sarà l’ultima volta che vedremo Rocco Schiavone?

La regia del nuovo ciclo di episodi è di nuovo affidata a Simone Spada, con il cast principale confermato. Il finale della terza stagione aveva lasciato molte questioni in sospeso. Il corpo di Baiocchi verrà scoperto, ed emergeranno nuove domande. Rocco fugge, sa che la verità lo travolgerà, quindi si reca a Roma per salutare Sebastiano e i suoi amici. Come finirà? La quarta stagione è basata sui romanzi di Manzoni, Rien ne va plus e Ah l’amore l’amore, che al momento rappresenta l’ultima avventura per il vicequestore romano.

Rocco Schiavone 4 dovrebbe essere composto da quattro puntate da 100 minuti ciascuna. La messa in onda, inizialmente prevista per l’autunno del 2020, è stata rinviata nel corso del 2021.

Nel cast, oltre Giallini, anche Ernesto D’Argenio, Valeria Solarino (è la giornalista nonché ex moglie del questore Sandra), Claudia Vismara nel ruolo di Caterina Rispoli; Massimiliano Caprara nei panni di Michele Deruta; Christian Ginepro è Domenico D’Intino; Gino Nardella è Ugo Casella; e Alberto Lo Porto nella parte di Antonio Scipioni.

La quarta stagione sarà anche quella conclusiva? Al momento è troppo presto per trarre conclusioni, ma sappiamo che Ah l’amore l’amore è l’ultimo romanzo pubblicato da Manzini. L’autore ha in realtà distribuito anche un libro digitalmente, L’amore ai tempi del Covid-19, l’omaggio di Manzini ai suoi lettori. È un racconto inedito, un’indagine di Rocco Schiavone, nato per sostenere l’ospedale Spallanzani di Roma.