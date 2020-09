Temptation Island 2020 torna in onda oggi, 23 settembre, su Canale5 dopo una settimana di polemiche per via delle parole pronunciate da uno dei concorrenti. A finire nell’occhio del ciclone è stato Davide, fidanzato di Serena, reo di aver parlato con una single raccontando della sua vita privata ma, soprattutto, usando parole maschiliste e violente parlando della sua compagna che lui “tiene sotto controllo mentale”, che non può indossare il costume e a cui è vietato uscire.

Le sue parole hanno messo in subbuglio il popolo dei social, vip e politici tanto da chiedere la sua espulsione e la sua censura ma senza risultato.

Questa sera lo ritroveremo al falò al cospetto di Alessia Marcuzzi pronto a guardare un video della sua Serena che non solo si sta divertendo con le sue compagne di viaggio tra sfilate in costume e cene con i single, ma adesso si dice pronta a ad appartarsi con Ettore. Cosa ne sarà a quel punto della gelosia “malata” di Davide?

Temptation Island 2020 riporterà al falò anche le altre coppie protagoniste di questa edizione compresi Gennaro e Anna. Il primo ha chiesto un falò di confronto con la sua fidanzata e aspetterà in lacrime che lei dica sì e lo incontri. Ma questo incontro ci sarà davvero dopo che Anna ha sentito il suo compagno dire che le nasconde il totale dei soldi che ha in banca per non farsi spennare? Anche per Speranza le cose non si mettono bene con il suo fidanzato Alberto che continua a dire, in tutti i modi, che i suoi sentimenti sono ormai svaniti e che la donna che ha accanto non è il suo tipo di donna.

Le anticipazioni di Temptation Island 2020 rivelano che le fidanzate saranno sempre più propense e vicine ai single a discapito dei loro fidanzati e questo non farà altro che dare una svolta ai loro rapporti, nel bene e nel male.