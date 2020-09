Quanti siti pirata oscurati in Italia nelle ultime ore: di certo si tratta di un grave contraccolpo all’industria illegale della distribuzione di contenuti audio-visivi. Lo streaming di serie TV, film ma anche di eventi sportivi sta subendo dunque un grave contraccolpo grazie all’operazione portata a termine dalla guardia di Finanza, in particolare da quella di Gorizia.

L’indagine che ha portato all’importante risultato ha avuto come fulcro proprio i centri di diffusione illegale dei prodotti multimediali. I contenuti editoriali coperti da diritto di autore sono stati distribuiti per molto tempo in barba a qualsiasi legge a tutela delle opere. L’intervento è stato dunque voluto dal giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gorizia che è intervenuto con fermezza proprio sulla pratica illegale.

L’operazione ha avuto effetti sul ben 58 siti pirata oscurati in Italia perché illegali. Scendendo ancora nel dettaglio tecnico dell’intervento giudiziario sono stati addirittura bloccati ben 250 domini web connessi, sia di secondo che di tezo livello. Non finisce qui perché gli interventi hanno riguardato anche 18 canali Telegram responsabili di indirizzare l’utenza illegale verso i contenuti non regolarmente pagati attraverso un abbonamento a qualche piattaforma lecita.

Tutti i canali su riportati hanno generato 80 milioni di accessi annuali a piattaforme di streaming illegali. Il numero esorbitante rappresenta il 90% circa della pirateria audiovisiva in Italia. Solo quest’ultimo dato da l’idea esatta di quanto l’operazione della Guardia di Finanza sia stata particolarmente importante e abbia inferto una sonora spallata a tutto il sistema di pirateria nostrana.

Al momento non è stata messa a disposizione una lista esatta dei siti pirata oscurati in Italia in questi ultimi giorni di settembre. Molti fruitori del servizio illegale tuttavia avranno modo di verificare che il loro servizio di streaming di serie tv, film e magari partite di calcio non è più attivo, semplicemente costatando il mancato accesso alla rispettiva piattaforma.