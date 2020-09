Il 30 settembre faremo la conoscenza del Google Pixel 5, che i colleghi di ‘winfuture.de‘ hanno già provveduto ad inquadrare fornendo un quadro completo delle specifiche tecniche che lo contraddistinguono. Si parte col dire che il prossimo googlefonino verrà realizzato con materiale al 100% riciclato, in piena ottica green. Il device includerà uno schermo AMOLED da 6 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz e risoluzione FullHD+, con supporto HDR, profondità di colore di 24 bit e rapporto di forma 19,5:9, rivestito da Gorilla Glass 6 di Corning.

Il Google Pixel 5 godrà della certificazione IP68, lo standard di sicurezza più elevato per la resistenza a liquidi e polvere, ed una batteria da 4080mAh, con supporto alla ricarica wireless inversa e ricarica rapida via cavo a 18W. Il terminale includerà una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario Sony da 12.2MP dotato di EIS, OIS, apertura f/1.7, campo visivo di 77° e videoregistrazione 1080p fino a 240fps o 4K a 60fps, ed uno grandangolare da 16MP con ottica f/2.2 e campo visivo di 107°. La fotocamera frontale, invece, includerà un sensore singolo da 8MP, collocato all’interno del display forato. Il processore di riferimento del Google Pixel 5 dovrebbe essere lo Snapdragon 765G con modem 5G, in accoppiata a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Tra le connettività incluse il 5G, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi dual-band, l’USB-C e l’NFC. Il lettore di impronte digitali pure verrà implementato, ma posteriormente. Il dispositivo, con un peso di 151 gr. ed uno spessore di 0.8mm, sarà reso disponibile nelle colorazioni nera e verde, e fungerà con Android 11. Il prezzo, come da noi riportato in questo articolo, dovrebbe ammontare a 629 euro (499 euro per il Google Pixel 4a 5G, disponibile in bianco e nero). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso resta a vostra disposizione.